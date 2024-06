Deel dit: Share App Mail Tweet

Fisker is failliet! Wat nu voor de geplaagde fabrikant?

Dit bericht komt niet als een verrassing, natuurlijk. Fisker zit al maanden in de financiële problemen en heeft nu het faillissement aangevraagd.

Als wij investeerders waren geweest, dan hadden we drie keer nagedacht voordat we geld zouden geven aan Henrik Fisker. De man heeft het faillissement min of meer aan z’n kont hangen, zo lijkt het wel, want zijn eerder bedrijf, bekend van de Karma, ging ook al op de fles.

Fisker moet bezittingen verkopen

Met Fisker Inc. leek het in eerste instantie de goede kant op te gaan, maar nu valt toch het doek voor de fabrikant van de elektrische Ocean. Fisker zou tussen de 100 en 500 miljoen dollar aan schulden hebben. De onderneming gaat nu z’n bezittingen verkopen.

Problemen met de Ocean

Fisker bouwde vorig jaar 10.000 auto’s, maar leverde er minder dan 5.000 af aan klanten. De Ocean werd redelijk ontvangen door de autopers, maar had te maken met allerlei softwareproblemen en issues met het remsysteem, waarvoor het model wordt onderzocht door de Amerikaanse RDW, de NHTSA.

Daarbij wilde Fisker zijn auto’s eerst alleen online verkopen, maar toen dat niet werkte, ging het bedrijf op zoek naar dealers. Te laat, want half maart was het geld op en werd de productie van de Ocean gestaakt. Er waren geruchten over een mogelijke samenwerking met Nissan, maar die is afgeketst.

Kortingen en financiële wanorde

Uit wanhoop gaf Fisker vervolgens enorme kortingen op de Ocean, tot wel 20.000 euro. Helaas gaf dat potentiële kopers weinig vertrouwen. Ook omdat ze natuurlijk hadden gelezen dat de boel op omvallen stond.

Een bijkomend probleem was de financiële wanorde bij Fisker. De producent was miljoenen dollars aan betalingen van klanten kwijt en vergat in een aantal gevallen zelfs om aankoopbedragen te innen. Met andere woorden, sommige kopers kregen hun Ocean in eerste instantie dus gratis.

Van de beurs in New York gehaald

Tot overmaat van ramp werd Fisker in maart ook nog van de beurs in New York gehaald. Dit omdat de aandelenprijs van het bedrijf volledig onderuit was gegaan, van 6,50 dollar eind 2023 naar 0,09 dollar begin dit jaar.