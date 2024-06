Deel dit: Share App Mail Tweet

Mercedes G-Klasse profiteert van bpm-voordeel: prijs in Nederland

Voor elektrische auto’s hoeft in Nederland geen bpm betaald te worden. Dit geldt in ieder geval tot 2024. De Mercedes G-Klasse maakt hier optimaal gebruik van. De elektrische variant is in Nederland namelijk veel goedkoper.

Hoewel een elektrische Geländewagen misschien niet direct door alle liefhebbers wordt gewaardeerd, gaan de woorden ‘terreincapaciteit’ en ‘elektriciteit’ erg goed samen. Elektromotoren zijn immers veel nauwkeuriger af te regelen en hebben direct koppel.

De elektrische Mercedes G-Klasse

In het geval van de elektrische Mercedes G-Klasse, die er vooralsnog enkel als G 580 EQ Technology is, heeft het merk gekozen voor vier elektromotoren. Hierdoor is ieder wiel los aan te drijven en kan de auto zelfs draaien als een tank. In onderstaande video laat Autovisie-hoofdredacteur Jaco Bijlsma zien hoe dat werkt.

De motoren van de Mercedes G-Klasse leveren maximaal 587 pk en 1.164 Nm aan koppel. Ondanks dat de offroader bijna 3.100 kilogram weegt, sprint hij in 4,7 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur.

De elektromotoren zijn gekoppeld aan een accupakket met een capaciteit van 116 kWh. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 473 kilometer ver op een acculading.

De prijs in Nederland

Omdat de volledig elektrische Mercedes G-Klasse uitgesloten is van bpm, is het de goedkoopste motorisering van het model. In Nederland ben je minimaal 149.967 euro kwijt voor de EV. De goedkoopste G met brandstofmotor kost 200.681 euro. Dat is de G450d, een diesel dus. Voor de G63 ben je minimaal 304.709 euro kwijt.

Mercedes G-Klasses in Nederland In Nederland staan er momenteel 3.523 Mercedes G-Klasses op kenteken. De gemiddelde catalogusprijs is 235.724 euro. De oudste G in Nederland komt uit 1934 en is exact 90 jaar ouder dan de jongste.

In onderstaande video vertellen we je alles van de elektrische G-Klasse en gaan we buiten de gebaande paden. Is hij ook als EV goed in het terrein?