Veelbelovende Formule 1-film met Brad Pitt mag je niet missen

In samenwerking met de Formule 1 is Dawn Apollo Films, van Joseph Kosinski en Lewis Hamilton, bezig met een film over de koningsklasse. Met niemand minder dan Brad Pitt in de hoofdrol belooft dit een van dé autofilms van het jaar te worden.

De opnames van de film begonnen vorig jaar. De filmcrew, inclusief de acteurs, waren al meermaals in de pitstraten tijdens verschillende Grand Prix-weekenden te zien.

Brad Pitt in de nieuwe Formule 1-film

Brad Pitt heeft de hoofdrol in de film en heeft niemand minder dan Lewis Hamilton als tegenspeler, die dus ook de regie deels in handen heeft. De naam van de film is nog onbekend.

Het verhaal van de film gaat over Sonny Hayes. Een fictieve Formule 1-coureur die in de jaren 90 een harde crash meemaakte. Hij moest zich terugtrekken uit de sport, maar ging wel jonge talenten begeleiden. Het team waarvoor hij de coureurs begeleidt, is bedacht door de filmmakers. Alle andere teams, de echte teams, zijn ook op het witte doek te zien.

Overigens is er voor het filmen geen Formule 1-auto gebruikt, maar een F2-auto van het Italiaanse Dallara. Die heeft wel het uiterlijk van een auto uit de koningsklasse gekregen, zodat dit niet opvalt in de film.

De Formule 1-film wordt een Apple Original en zal vanaf 25 juni 2025 te zien zijn via Apple TV+. Warner Bros zal de film in de bioscopen distribueren. Apple heeft naar verluidt zo’n 130 miljoen Amerikaanse dollar voor de rechten van de film betaald. Een groot deel van dat geld verdwijnt in de zakken van de hoofdrolspeler. Brad Pitt krijgt naar verluidt 30 miljoen dollar voor de rol.

Overigens zijn er nu ook al autofilms die je als liefhebber niet mag missen. Zo is het verhaal van Jann Mardenborough van Gran Turismo erg interessant.