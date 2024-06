Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze moderne occasion is ruimtewonder voor schappelijke prijs

Op zoek naar een moderne, comfortabele en vooral ruime stationwagen voor niet al te veel geld? Misschien is deze Skoda Octavia Combi-occasion iets voor jou.

Autovisie selecteert wekelijks de drie beste gebruikte auto’s in een bepaald segment. Ditmaal aandacht voor ruime occasion met automaat voor maximaal 20.000 euro. Eerder deze week stelden we je al voor aan deze Ford en deze Renault. Vandaag aandacht voor de Renault Mégane Estate.

Skoda Octavia Combi (2017 – 2020)

De Octavia is zéker als Combi een fijne ‘no-nonsense’-auto, maar Skoda weet wel precies wat de klanten wensen. Dat is om te beginnen een heel ruim interieur, met ook nog eens een royale 640 liter bagageruimte, met de achterbank rechtop. De Octavia zit overigens vol slimme details, zoals de verlichting van de bagageruimte, die ook als zaklamp werkt.

De stoelen zijn stevig maar comfortabel en dat geldt ook voor het rijcomfort. De rijeigenschappen zijn prima, niet bijzonder. Een 1,5-liter met de DSG-automaat kan een gemiddeld verbruik rond 1 op 17 halen. Bij een autobedrijf in Maarn staat deze zilveren 1,5 TSI ‘Business Edition’ (2020, 106.000 km) voor 19.945 euro.

Aandachtspunten van de Skoda Octavia Combi-occasion

De 1,8 en 2,0 liter TSI-motoren hebben vaak een wat hoger olieverbruik. Dat is niet ernstig, maar regelmatig peilen en eventueel bijvullen is wel aanbevolen. Klapperende geluiden uit de motor, direct na een koude start, kunnen geen kwaad, de olie is dan nog niet op druk.

De DSG-automaten kennen wel wat storingen. Als de zekering eruit is geklapt, resteert alleen transport naar de garage, waar een dure reparatie wacht. Als de automaat niet uit de ‘P’ wil, kan het zijn dat de remlichten niet werken, dat is een soort beveiliging.

Statiowagen van Ford, Renault of toch Skoda?

Voor alle drie is heel veel te zeggen. Als het puur om ruimte gaat, wint de Skoda Octavia Combi. De Renault is de modernste auto van het drietal. Beide keuzes zijn dus heel verklaarbaar, maar ik denk dat de Ford Focus de fijnste combinatie van eigenschappen heeft.