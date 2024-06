Deel dit: Share App Mail Tweet

In dit land rijden de lelijkste politieauto’s ooit rond

Een auto lelijk of mooi noemen, doen we eigenlijk nooit. Simpelweg omdat smaken verschillen en sommige designers hun tijd zo ver vooruit zijn, dat de auto’s pas later mooi worden gevonden. Dat is wel het laatste dat we verwachten bij deze politieauto.

Politieauto’s hoeven niet mooi te zijn. Functionaliteit en betrouwbaarheid staan hoger in het vaandel. Toch zijn de Kuga’s en B-Klasses (en deze nieuwe politieauto) van Nederland mooi vergeleken met deze auto.

De lelijkste politieauto

Het gaat om een Tesla Cybertruck. Die auto is van zichzelf meer een rijdend statement dan een schoonheid. En ondanks de kritiek op de zilveren panelen, blijkt deze kleur toch het best bij de elektrische auto te passen. Zo zagen we eerder al een Cybertruck in het zwart.

Maar het kan nog erger. De Tesla Cybertruck dient in Dubai als politieauto. De autoriteiten hebben de EV een witte livery geven die hem niet echt mooier maakt. Overigens is dit niet de eerste keer dat de politie van het land de groen-witte kleuren op een opvallende auto plakt. In het wagenpark van de Dubaise politie zit ook een Bugatti Veyron, Aston Martin One 77, Audi R8, Ferrari FF, Lexus RC F, McLaren MP4-12C en nog veel meer. Dit gebeurt er dus als je autoliefhebbers een politiekorps laat opstarten en ze een royaal budget geeft. Geef ze eens ongelijk!

Hoewel de auto’s betaald zijn van oliegeld, wordt er dus ook elektrisch gereden. Het gaat om een Tesla Cybertruck. Welke uitvoering het precies is, laat het korps niet weten. Overigens is wit-groen niet de enige kleur waarmee de politie-Cybertruck in Dubai rijdt. Zilver-groen is ook een combinatie, zo zien we op de site van de overheid.

In 2016 kwam er een video naar buiten over de politieauto’s in Dubai. Hoewel het even geleden is, geeft het een mooi beeld van de auto’s die zij allemaal rijden. Overigens rijden ze daar niet enkel met supercars. Dodge Chargers, Nissan Pathfinders en Toyota Land Cruisers zijn er veel meer te vinden met de groen-witte kleuren op de koets.