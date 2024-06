Deel dit: Share App Mail Tweet

Nico bouwde een niet bestaande Volvo 950 Cross Country

Je hebt gelijk, Volvo heeft de 950 nooit gemaakt, maar Nico de Vries wel. Een 955 Cross Country om precies te zijn. Hij heeft zijn Volvo 940 daarvoor flink aangepakt.

“Het Volvo-virus is er een beetje ingeslopen toen ik tijdens mijn opleiding als autotechnicus stageliep bij Nordicar, een Volvo-specialist in Heerhugowaard. Mijn vriendin vond het prima dat ik een 940 ging kopen, al eiste ze wel dat het een witte zou worden. Die waren nog niet zo makkelijk te vinden. Gelukkig kwam ik er eind 2019 een tegen op Marktplaats.”

Volvo 940-occasion omgebouwd tot offroad-vakantieauto

“De vorige eigenaar – inmiddels mijn beste vriend – had hem flink verlaagd (net als de Volvo 940 in de Autovisie Garage). Zoals hij te koop stond, was het geen mooie auto. Maar het interieur was in goede staat en dat vond ik belangrijk. Ik ben automonteur van origine en werk nu bij Harley-Davidson, dus de techniek schrikt mij niet af, maar aan het interieur wil ik liever niks hoeven doen.”

“Mijn plan was om hem flink te verhogen en er zo een offroad-vakantieauto van te bouwen. Een soort Volvo 940 Cross Country. Ik heb een 3-inch verhogingsset, een ledbalk, een lichtgewicht daktent met luifel en flinke terreinbanden gemonteerd. Mijn vriendin, grafisch vormgever van beroep, kwam op het idee een zwarte bies op de zijkant te spuiten. Zo oogt de auto nog hoger. Hij doet van een afstandje zelfs denken aan een Jeep XJ. Volvo is een beetje een ouwelullenmerk en dat vind ik maar niks. Daarom heb ik een ruit volgeplakt met stickers die ik door de jaren heen heb verzameld.”

Viercilinder vervangen door 2,5-liter turbo-vijfcilinder

“Zijn eerste proef, een reis naar Scandinavië, liep niet helemaal zoals gepland. In de neus lag toen nog een 2,0-liter viercilinder. Een redblock, zoals Volvo-fanaten de motor met rood onderblok vaak noemen, is volgens velen onverwoestbaar. Nou, dit exemplaar niet. In het Noorse plaatsje Dalen sloeg het noodlot toe. Vermoedelijk was de koppakking lek, waardoor de Volvo veel koelvloeistof verloor en de motor te warm werd. Op een bergtop werd het blok zelfs zo heet, dat de nokkenas vastliep.”

“Toen we na een intensieve reddingsoperatie weer in Nederland waren, werd duidelijk dat de vierpitter was afgeschreven. Gelukkig had ik al een ander motorblok liggen: een 2,5-liter vijfcilinder turbomotor uit een V70. Deze B5254T-motor is een andere motor dan de befaamde T5, maar met een vergelijkbaar geluid. Het is een betrouwbare en potente motor.”

Vijfcilinder maakt hem tot niet bestaande Volvo 950

“Ik heb hem niet volledig gereviseerd, maar er wel het nodige onderhoud aan gedaan. Als verwijzing naar de redblocks heb ik het onderblok rood gespoten. Met wat hulp van mijn vrienden en zelfs mijn vriendin, heb ik de motor in de Volvo getakeld. Met zijn vijfcilinder is het nu in feite een Volvo 950, de Volvo die het Zweedse merk zelf nooit heeft gemaakt.”

“In Scandinavië wordt deze motorwissel vaker gedaan, waardoor veel onderdelen, zoals motorsteunen en koelslangen, voor een dergelijke ombouw kant-en-klaar te koop zijn. Toch was ik nog een poos bezig om alle benodigde onderdelen van verschillende modellen bij elkaar te krijgen. Het is een Frankensteintje geworden. De vijfcilinder is gekoppeld aan een viertraps automaat van een Volvo 960. Handig tijdens het offroaden en lekker relaxed tijdens een lange vakantierit, maar toch heb ik soms een beetje spijt van deze transmissie.”

Volvo 940 met 2.5T getuned tot 240 pk

“Er zit een zelfprogrammeerbaar motormanagementsysteem van MaxECU in; dat was nieuw voor mij. De turbomotor goed afstellen was dan ook een flink leerproces, maar inmiddels loopt hij goed. Het resultaat is een vermogen van zo’n 240 pk. Dat maakt driften nu ook goed mogelijk en daarvoor is een handbak juist prettiger. Misschien dat ik er daarom binnenkort toch weer een handgeschakelde versnellingsbak in bouw.”

“Op straat krijg ik opvallend veel duimpjes, ook van oudere mensen. Zij herkennen het model, maar hebben hem nooit op deze wijze gezien. ‘Ik wist niet dat er een Cross Country-versie van de 940 was’, hoor ik dan. Hij lijkt dan ook best wel origineel, zeker met het 3D-geprinte ‘Volvo 940 XC’-typeplaatje achterop.”

Volvo 940 is nu bruikbare Volvo 950 Cross Country

“Helaas heb je in Nederland niet heel veel aan een Cross Country. Er zijn, zeker hier in Noord-Holland, maar weinig plekken om offroad te rijden. Ik heb hem dan ook gebouwd voor grote ritten naar bijvoorbeeld Zweden, Noorwegen en Portugal. Daar kun je écht de wildernis in. Als je de auto neerzet, heb je in een mum van tijd de daktent staan. Skottelbraaitje erbij, biertje… Heerlijk!”