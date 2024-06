Deel dit: Share App Mail Tweet

Moderne Franse stationwagen is nu relatief betaalbare occasion

Lekker met pensioen, je zakenauto gaat weg, wat nu? Je hebt ruimte nodig, bijvoorbeeld voor opgroeiende kleinkinderen, om allerhande redenen een flinke, variabele bagageruimte en dús wordt het een stationcar, met volop rijcomfort en dús een automaat. Misschien is deze Renault Mégane Estate-occasion iets voor jou.

Er is een groot aanbod aan tweedehands auto’s. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare occasions vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste gebruikte auto’s in een bepaald segment. Ditmaal aandacht voor ruime stationwagon met automaat voor maximaal 20.000 euro. Eerder deze week stelden we je al aan deze kandidaat voor. Vandaag aandacht voor de Renault Mégane Estate.

Renault Mégane Estate (2016 – 2021)

Deze Mégane-generatie is zeer bij de tijd. In het centrale beeldscherm zitten heel veel functies om de auto naar smaak af te stemmen. Behalve de verfijnde adaptieve cruise control is er ook een instelbare snelheidslimiet, voor wie dat prettiger vindt. De voorstoelen van de occasion zijn heel fijn, achterin is het voor volwassenen al gauw te krap. De bagageruimte is met minimaal 521 liter zeker niet krap, maar wel kleiner dan bij de andere merken.

De populaire TCe 130-motor heeft een gemiddeld verbruik rond 1 op 14. Opvallend is wel dat de vering van deze occasion wat steviger is dan we van Franse auto’s verwachten. Sterk voorbeeld: de Renault-dealer in Helmond heeft dit geïmporteerde, heel complete exemplaar (2020, 72.000 km) voor 19.595 euro te koop staan.

Aandachtspunten van de occasion

Als de Renault Mégane niet reageert op de ‘startkaart’, kan dat twee verschillende oorzaken hebben. Het kan gebeuren dat de occasion last heeft van de straling van bijvoorbeeld een GSM-mast, of een sterk alarmsysteem. Als de auto pakweg honderd meter kan worden verplaatst, is het opgelost, maar met een automaat kan dit lastig zijn. Probeer ook eens te starten met de kaart tegen de startknop. Als het dan wel lukt, is gewoon de batterij van de kaart te zwak, daar moet dan snel even een nieuwe in.