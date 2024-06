Deel dit: Share App Mail Tweet

Alfa Romeo Junior wordt de sterkste van zijn soort als Veloce

De Alfa Romeo Junior wordt de snelste auto die te koop is van de Stellantis-broertjes. Met 280 pk is de volledig elektrische Veloce de sportieveling van het platform.

Vooralsnog tenminste, want ook de Lancia Ypsilon HF en de Abarth 600e moeten sportieve auto’s op dezelfde Perfo-eCMP basis worden.

De Alfa Romeo Junio Veloce

Vooralsnog is de Alfa Romeo met de Junior Veloce de enige van het concern met een sportieve EV in het gamma. Opvallend is dat het model 280 pk heeft, dat is 40 pk meer dan aanvankelijk werd gezegd.

Het aantal Nm aan koppel ligt op 345 en daarmee belooft het dus een krachtige elektrische auto te worden. Of hij ook echt sportief is, moet nog maar blijken.

Upgrades Alfa Romeo Junior

In het interieur vinden we in ieder geval sportievere stoelen met flinke wangen die je zijdelinkse steun geven. Daarbij hebben de Italianen ook het onderstel aangepast voor de Veloce-versie. Zo is de auto 2,5 centimeter lager en zijn de stabilisatorstangen aan zowel de voor- als achterkant aangepast.

Ook belangrijk voor de rijeigenschappen is het Torsen-differentieel dat Alfa Romeo op de vooras van de Junior Veloce plaatst. Dit is overigens niet geheel overbodig want allen 280 paardenkrachten worden losgelaten op de voorwielen.

Om de auto goed af te remmen beschikt de Alfa Romeo Junior Veloce ook over 38 centimeter grote remschijven voor. Of dit genoeg is om de massa vertrouwenwekkend tot stoppen te dwingen, gaan we nog testen. Wil je op de hoogte blijven van een rijtest met de normale Junior en de Veloce? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.