Goedkope (elektrische) SUV: Nederlandse prijs Citroën C3 Aircross

Er komen steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt. Een belangrijke is de ë-C3 van Citroën. Heb je een groot gezin? Dan kan je nu bij het merk aankloppen voor zevenzits Aircross-variant. Die en de vijfzitter hebben al een Nederlandse prijs.

Autovisie reed exact een maand geleden met de goedkoopste elektrische auto van het Franse merk. De EV moet Nederland massaal aan de elektrische auto helpen en bijvoorbeeld Chinese concurrentie achter zich laten. Met een prijs van 24.290 euro lijkt dat vooralsnog te lukken.

Let wel, enkel de benzineversie van de Citroën C3 is er als zevenzitter. Bij de EV heb je altijd maar vijf stoelen.

De Citroën ë-C3 Aircross

De elektrische Citroën ë-C3 Aircross is duurder, maar met een vanafprijs van 27.390 euro nog steeds erg betaalbaar. De benzine-versie is nog goedkoper, en kan je krijgen vanaf 25.850 euro. Maar wat krijg je voor dit geld?

Met een lengte van 4,39 meter, een breedte van 1,79 meter en een hoogte van 1,66 meter is de nieuwe Aircross groter dan zijn voorganger. Ook de wielbasis is flink gegroeid, met 6,5 centimeter. Hierdoor kan je 50 liter meer aan bagage kwijt dan bij zijn voorganger. Tenminste, als je voor de vijfzits variant gaat. Overigens was de ruimte in de uitgaande Citroën ë-C3 Aircross ook niet slecht met 410 liter.

De zevenzitsvariant van de Citroen C3 Aircross heeft beduidend minder bagageruimte. Doordat de auto een extra zitrij heeft, kan je in de achterbak 330 liter aan bagage kwijt.

Aandrijflijnen

De ruime Citroën komt er als C3 en ë-C3. Dit betekent dat klanten de keuze hebben of ze elektrisch of op benzine gaan rijden. Er is vooralsnog slechts één elektro-versie beschikbaar.

Die heeft een 113 pk elektromotor tussen de voorwielen en een 44 kWh LFP-accu. Hiermee kom je op papier 300 kilometer ver. Opladen doet het accupakket aan de snellader met maximaal 100 kW. Naar verluidt volgt er later nog een elektro-versie met een groter accupakket en zo’n 400 kilometer aan range.

Meer keuze bij de Citroën C3 Aircross

Wil je een Citroën C3 Aircross op benzine, dan heb je wel keuze. Er is de 1,2-liter PureTech benzinemotor die met behulp van mild hybride-techniek 136 pk levert. De aandrijflijn is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak of zestraps automaat.

Geen riem meer De PureTech heeft in het verleden voor veel problemen gezorgd door de zogenaamde natte riem. Inmiddels is de distributieriem vervangen door een ketting en zijn de problemen op lange termijn hopelijk verhopen.

Die motor is er ook zonder elektrohulp. Dan heb je slechts 100 pk onder je rechtervoet. Dit is de versie die net geen 26 mille kost. Wat de mild-hybride kost, wordt later bekendgemaakt.