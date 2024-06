Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkope Citroën moet Nederland aan de elektrische auto helpen

De Chinese merken is het nog niet gelukt, maar Citroën levert met de ë-C3 een goedkope elektrische auto voor 24.290 euro met een range van 324 kilometer. Is dit dan de betaalbare EV voor het grote publiek?

Om de massa massaal aan de elektrische auto te krijgen, zijn er op de eerste plaats betaalbare exemplaren nodig. De Chinezen zouden daar Europa mee gaan overspoelen. Toch?

Goedkope elektrische auto

Vooralsnog niet. Dacia heeft de drempel wel omlaaggebracht met de A-segmenter Spring voor minder dan 20 mille, Renault komt later dit jaar met de 5, Kia en Hyundai hebben compacte modellen in de coulissen staan en Volkswagen brengt op zijn vroegst in 2026 de ID.2. Citroën pakt het initiatief met de ë-C3 die op papier een uitstekende indruk maakt.

De ruim vier meter lange B-segment crossover heeft een basisprijs van 24.290 euro, een bruto accucapaciteit van 44 kWh, een WLTP-range van 324 kilometer en kan snelladen met 100 kW. Van 20% naar 80% state of charge zou in 26 minuten geklaard moeten zijn.

Citroën C3 ook met benzinemotor

De laadpiek van de goedkope elektrische auto is misschien kort, maar voor deze klasse is 100 kW ongekend. Daarmee is deze EV op basis van de vierde generatie C3 vooralsnog een tamelijk uniek aanbod. Vanaf september begint de levering en dan is hij er ook direct met een 1,2-liter turbomotor met 100 pk en een handgeschakelde zesbak. Deze driecilinder is voorzien van een distributieketting, benadrukt Citroën, om de negatieve verhalen rondom de voormalige Stellantis 1.2 Puretech met zijn distributieriem te weerleggen. Hij kost 20.690 euro en begin volgend jaar komt daar een 100 pk mild-hybride versie met automaat bij en die zal grofweg hetzelfde kosten.

Subsidie voor de goedkope elektrische auto

Daarnaast komt er in het eerste kwartaal van 2025 een Citroën ë-C3 met een bruto 33 kWh-batterij, waarmee hij zo’n 200 kilometer aan range zou halen, en een fiscale waarde van 19.990 euro. Trek daar de 2.950 euro SEPP-subsidie vanaf en voor 17 mille is er een ë-C3 te rijden. Voor iets meer dan 21.000 euro overigens dus ook een gesubsidieerde longrange-versie met de genoemde 324 kilometer aan actieradius.

Dat klinkt als een potentiële verkoophit en de C3 is een zeer belangrijk model voor Citroën. Sinds 2002 zijn er 5,6 miljoen exemplaren verkocht. Daarmee neemt hij 30% van alle verkopen van het merk voor zijn rekening en overtreft hij in aantallen de 2CV!