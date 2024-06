Deel dit: Share App Mail Tweet

Goedkope elektrische auto heeft binnenin heel veel ruimte

De nieuwe Hyundai Inster gaat zo slim met ruimte om, dat het zomaar een stijlkamer van een Zweedse meubelwinkel zou kunnen zijn. In deze video laten we de indrukwekkende binnenruimte van de goedkope elektrische auto zien.

Terwijl veel fabrikanten zich focussen op een betaalbare elektrische B-segmenter, laat Hyundai een EV zien in het kleinste segment van de markt. Althans, wat buitenmaten betreft.

De Hyundai Inster is superslim

Door het interieur van de Hyundai Inster slim in te delen, zijn er ook op de verstelbare achterstoelen prima twee volwassenen te vervoeren. Meer dan twee is niet mogelijk, de EV wordt niet met achterbank geleverd.

Doordat alle stoelen plat zijn te klappen, past een grote boekenkast zelfs in de kleine Koreaan. Het model is in de basis helemaal geen elektrische auto, maar een Hyundai Casper die in het Aziatische land enkel met een benzinemotor wordt aangeboden.

Aandrijflijnen van de goedkope elektrische auto

De Hyundai Inster, de elektrische versie voor Europa, is niet alleen voorzien van een 42 of 49 kWh-accupakket, gekoppeld aan een 97 of 115 pk sterke elektromotor, maar is ook meer dan 20 centimeter langer en iets hoger en breder. De forsere buitenmaten doen niet af aan zijn guitige design. Door de korte overhangen voor en achter en de grote wielen – standaard wordt hij op 15 inch stalen wielen met wieldoppen geleverd – heeft hij toch een stoer voorkomen.

Concurrentie De Hyundai Casper zit tussen het A- en B-segment in en biedt dus concurrentie aan auto’s als de Renault 5, Citroën ë-C3 en de Fiat 500E.

Technisch stelt hij op papier niet teleur als stadsauto met een snellaadtijd van 10 naar 80 procent in minder dan 30 minuten en een range van 350 kilometer voor het topmodel. Nu nog een aantrekkelijke prijs voor de goedkope elektrische auto.