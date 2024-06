Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Aston Martin uit koker van Alonso heeft trekjes van F1-auto

Maak kennis met de gloednieuwe Aston Martin Valiant. Een extreme versie van de vorig jaar onthulde Valour, die met hulp van F1-coureur Fernando Alonso tot stand is gekomen.

Aston Martin nam vorig jaar met de Valour afscheid van de V12, zo dachten we. Nu blijkt het merk met deze nieuwe Aston Martin Valiant nog een laatste feestnummertje te willen draaien.

Aston Martin Valiant: 745 pk sterke V12 met handbak

Waar Bugatti met zijn nieuwe Tourbillon stug vasthoudt aan de zestiencilinder (ditmaal een atmosferische V16, geen quadturbo-W16), klampt Aston Martin zich nog even vast aan de V12. Het feest is compleet dankzij de handgeschakelde versnellingsbak (met opengewerkte schakelmechaniek) die eraan vastzit.

De twinturbo-V12 met een slagvolume van 5,2 liter stuurt maar liefst 745 pk naar de achterwielen. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Misschien krijgen kopers enkele tips and tricks van F1-coureur en bedenker Fernando Alonso.

Tot stand gekomen door F1-coureur Fernando Alonso

Zonder de Formule 1-ster was deze Aston Martin Valiant er nooit geweest. Fernando Alonso is coureur voor het F1-team van Aston Martin en verlangde naar een extremere versie van de Valour. Het merk zag daar wel wat in en kwam met de Valiant, waarvan het 38 stuks zal fabriceren.

Je kunt de Valiant dus zien als hardcore-versie van de Valour. Dat uit zich in agressievere looks. Kijk bijvoorbeeld naar de ruige splitter, maar ook de side skirts die doen denken aan de vloer van een Formule 1-wagen. Daarnaast springen ook de enorme vleugel en vier centraal geplaatste titanium uitlaatpijpen aan de achterkant in het oog.

Verder is de Aston Martin Valiant voorzien van een merkwaardige set magnesium wielen, die voor het grootste gedeelte dicht zitten. Ook dat doet denken aan de huidige F1-auto’s. Ook is de sportwagen standaard voorzien van koolstofkeramische remmen, koolstofvezel plaatwerk en nieuwe adaptieve schokdempers. Een waar circuitmonster waarvan de eerste exemplaren in het laatste kwartaal van dit jaar worden uitgeleverd.