Goedkope LEGO-set met twee auto’s is perfect cadeau voor Mercedes-liefhebber

LEGO voor kinderen? Welnee, er zijn tal van sets die autoliefhebbers in hun verzameling willen. Een perfect cadeau voor een Mercedes-liefhebber is dan ook dit betaalbare bouwpakket met twee auto’s.

Overigens is deze set niet enkel voor volwassenen. In tegenstelling tot de Lamborghini Countach en de Corvette C1 is dit bouwpakket gemaakt voor kinderen en meerderjarigen vanaf 10 jaar.

LEGO-set voor liefhebber van Mercedes

In de LEGO-set zit een Mercedes-AMG G 63 en een AMG SL 63. Daarbij krijg je ook nog twee minifiguren. Het is geen gedetailleerd Technics-set. Echter, je kan de modellen wel goed herkennen.

V8 De SL 63 en G 63 hebben allebei een dikke 4,0-liter V8 onder de motorkap die voorzien is van twee turbo’s. Die aandrijflijn vinden we ook in de GT 63 van Mercedes waar Autovisie kortgeleden meer reed. Voor welke auto zou jij gaan? De Mercedes-AMG GT 63 of Dodge Challenger Hellcat.

De vierkante vormen van de G-Klasse zijn eenvoudig te maken met de vierkante bouwstenen. Voor een afgeronde SL is een vierkant steentje niet de ideale vorm. Deze LEGO-versie wijkt dan ook iets meer af van het echte model.

In totaal bestaat het LEGO-pakket uit 806 stenen waarmee je de twee auto’s kan bouwen. Dat is niet erg veel voor twee auto’s, maar daar is de prijs ook naar. Voor de complete set betaal je slechts 41,99 euro. Je hebt dus voor een aantrekkelijke prijs een leuk cadeau voor de Mercedes-liefhebber. Omdat het twee vrij eenvoudige bouwwerken zijn, is het ook voor de beginnende LEGO-verzamelaar een leuke bundel.

