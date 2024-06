Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo werkt je stuurbekrachtiging en dit kost een reparatie

Tegenwoordig hebben de meeste auto’s elektrische stuurbekrachtiging, waarbij een elektromotor je helpt de wielen te draaien. Bij veel oudere auto’s (en deze supercar) is dit de taak van een hydraulische pomp die werkt met olie. Hoe werken deze systemen en wat kost een reparatie als ze kapot gaan?

Via de stuurkolom worden je stuurbewegingen doorgegeven aan een tandheugel in het stuurhuis, die op zijn beurt de spoorstangen (en daarmee de wielen) beweegt. Het stuurbekrachtigingssysteem in je auto neemt het zware werk op zich en versterkt de door jouw ingezette stuurbeweging. Dit kan doormiddel van een elektromotor of met een hydraulische pomp.

Olie van hydraulische stuurbekrachting bijvullen

Hydraulische stuurbekrachtiging werkt dus met olie en een stuurbekrachtigingspomp die wordt aangedreven door een riem. Er is een apart reservoir voor je stuurbekrachtigingsolie, zoals dat ook bestaat voor je remvloeistof. Hier kun je controleren of er nog voldoende olie in het systeem zit en zo nodig bijvullen.

Er zijn verschillende soorten stuurbekrachtigingsolie. Via de tekst op de reservoirdop of de handleiding is te achterhalen welke olie geschikt is voor jouw auto. Kom je er niet uit, laat het dan aan een automonteur over.

Hoe weet ik wanneer mijn stuurbekrachtiging niet werkt?

Een defect stuurbekrachtigingssysteem merk je direct op. Het gewicht in de besturing neemt enorm toe en je voelt dat het sturen meer moeite kost. Je kunt overigens wel gewoon doorrijden als de stuurbekrachtiging niet meer werkt.

Wie ooit in een auto zonder stuurbekrachtiging heeft gereden, weet hoeveel kracht nodig is om (met name op lage snelheid) de wielen over het asfalt te draaien. Om die reden zag je vroeger in auto’s zonder stuurbekrachtiging grote stuurwielen, om als een hefboom te compenseren voor het zware stuurgevoel.

Kosten reparatie stuurbekrachting

De kosten voor een defect stuurbekrachtigingssysteem kunnen flink oplopen. Volgens de ANWB moet je voor een nieuw stuurhuis rekenen op zo’n 750 euro. De prijs voor een pomp wordt zo’n 200 euro gerekend. In beide gevallen zal een monteur zo’n 1,5 tot 2 uur bezig zijn met het vervangen. Vervolgens moet er verse stuurbekrachtigingsolie in en dient de auto opnieuw uitgelijnd te worden.

De meeste moderne auto’s zijn uitgerust met elektrische stuurbekrachtiging (ook wel EPS genoemd, kort voor Electric Power Steering). Het probleem daarmee is volgens de ANWB dat er vaak geen losse onderdelen te verkrijgen zijn als het systeem een defect vertoont. Gaat het EPS-lampje branden, dan kan het goed zijn dat een compleet nieuw stuurhuis moet worden geplaatst. “In dit geval stijgen de kosten ver over de 750 euro”, zo schrijft de ANWB.