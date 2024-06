Deel dit: Share App Mail Tweet

Review McLaren Artura Spider: een supercar als daily driver?

Maar liefst 700 pk stuurt de nieuwe McLaren Artura Spider rechtstreeks naar de achterwielen. Dat klinkt als een haast onhandelbaar vermogen voor de openbare weg. Maar niets is minder waar, zo blijkt als we met de plug-in hybride supercar op pad gaan.

Hoewel we erg gecharmeerd zijn van het kleine dakraampje waarvan je het elektrochroomglas met een druk op de knop kunt verduisteren, zullen we hier maar kort van genieten. Met slechts een klein deel van zijn overtuigingskracht dwingt de Franse zon ons het dak te openen.

De nieuwe McLaren Artura Spider

Elf seconden duurt de origamisessie waarna de gehele dakconstructie netjes is opgeborgen onder een kap die volledig uit koolstofvezel is vervaardigd. De Spider sleept 62 kilogram meer met zich mee dan de coupévariant, maar wint met 1.457 kilogram nog altijd de weegschaalwedstrijd met zijn concurrenten, zo klinkt het stellig tijdens de perspresentatie.

Bovendien komen de extra kilo’s van de McLaren Artura Spider puur door de gecompliceerdere dakconstructie, niet door extra verstevigingen aan de carrosserie, want die zijn er niet. De koolstofvezel monocoque is in deze Spider-variant net zo stijf als bij de coupéversie, verzekert McLaren ons.

De McLaren Artura is sterker dan voorheen

De komst van de Spider gaat gepaard met extra vermogen. De 3,0-liter V6 levert voortaan 605 pk, dat is meer dan 200 pk per liter! De elektromotor van deze plug-in hybride is nog altijd 95 pk sterk, waarmee het systeemvermogen uitkomt op 700 pk. Via een achttraps automaat wordt dit naar de achterwielen gestuurd.

McLaren Artura Spider Motor twinturbo V6, 2.993 cc

+ elektromotor Transmissie 8-traps automaat Vermogen 700 pk Koppel 720 Nm Acc. 0 – 100 km/h 3,0 sec. Topsnelheid 330 km/h

Heb je reeds een McLaren Artura gekocht? Niet getreurd. De Britse supercarfabrikant krikt naar wens het vermogen van bestaande modellen op met een kostenloze softwaretune.

Spinning Wheel Pull-Away als nieuwe burn-outmodus

De McLaren Artura Spider heeft een nieuw kunstje geleerd, dat hij ons enkel wil laten zien als we het ESP compleet uitschakelen. Spinnig Wheel Pull-Away noemt de McLaren de functie. Als we nu het gaspedaal met een vlotte beweging tot de bodem drukken, krijgen de achterwielen plots een overdosis vermogen met rokend rubber tot gevolg.

Als een van de weinige sportwagenfabrikanten houdt McLaren stug vast aan hydraulische in plaats van elektrische stuurbekrachtiging. Dat maakt deze Artura een van de best sturende auto’s die je momenteel kunt kopen. Het in Alcantara gedrapeerde stuurwiel, waar behalve de claxon geen enkele knop op te vinden is, vertelt je tot in het kleinste detail wat de voorwielen meemaken. Tegelijkertijd wordt ook onze input foutloos vertaald naar het wegdek. Zonder enige vertraging wordt zelfs de kleinste stuurbeweging opgevolgd door een koersverandering.

De stuurinrichting van de McLaren Artura Spider maakt duidelijk dat de Britten waarde hechten aan een zo puur mogelijke rijbeleving. Maar er zijn meer bewijsstukken. Denk aan het feit dat de V6 en zijn nieuwe sportuitlaat een direct lijntje hebben met onze trommelvliezen en zijn klank niet kunstmatig versterkt wordt door de speakers. Daarnaast wil McLaren ook niets weten van een regeneratief remsysteem. Bij een druk op het rempedaal zal dus altijd van de grote koolstof-keramische schijfremmen gebruik worden gemaakt.

McLaren Artura Spider als comfortabele reisgenoot

Hoewel de Artura een supercar pur sang is, blijkt hij daarnaast opmerkelijk comfortabel, zelfs met de kuipstoelen waarmee ons testexemplaar is uitgerust. Dit comfort heeft de McLaren vrijwel volledig te danken aan zijn uiterst verfijnde, adaptieve onderstel. Daarover vertellen we je in onze rijtestvideo meer.

Het gebruiksgemak wordt vergroot door het goede zicht rondom, de neuslift als antwoord op hoge drempels, 160 liter grote frunk en de verschillende optiepakketten. Vink je die naar lieve lust aan, dan voorziet McLaren je Artura van onder meer een 360 graden-parkeerassistentie, een achteruitrijcamera, een soft-close-functie voor de vleugeldeuren, dodehoekassistentie, adaptieve cruise-control, een Bowers & Wilkins-audiosysteem en adaptieve koplampen. Wel oogt het infotainmentscherm met zijn dikke randen nu al verouderd.

Prijs van de McLaren Artura Spider

Daarmee groeit het prijskaartje van de supercar flink, en dat terwijl de nieuwe McLaren Artura Spider al bepaald niet goedkoop was. De basisprijs in Nederland bedraagt 292.400 euro, waarmee hij zo’n 30 mille meer kost dan de coupévariant.