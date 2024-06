Deel dit: Share App Mail Tweet

Elon Musk roept ongeloofwaardige dingen over de Tesla Roadster

Zou Elon Musk zelf geloven wat hij beweert? We kunnen het ons bijna niet voorstellen. Want een paar dagen geleden had Musk het ineens weer over de Tesla Roadster, een model dat zeven jaar geleden (!) werd onthuld en allang op de markt had moeten zijn.

Het is moeilijk om de tweede generatie Roadster nog serieus te nemen, aangezien Tesla ieder jaar weer roept dat-ie er volgend jaar toch écht gaat komen. Op het moment van schrijven beweert het bedrijf bijvoorbeeld dat de elektrische sportwagen volgend jaar komt. Tja, eerst zien…

Tesla Roadster met SpaceX-pakket

Wat niet helpt, zijn de wonderlijke uitspraken van Elon Musk over de Tesla Roadster. Op Twitter herhaalde hij deze week dat de auto zal kunnen vliegen. Ironisch genoeg deed Musk dat onder een video van een komiek die klaagt dat ons al decennialang vliegende auto’s worden beloofd, maar dat ze nooit komen.

In februari schreef Musk dat het design van de Roadster is bevroren en dat we hem eind dit jaar in zijn definitieve gedaante te zien zullen krijgen. Hij blijft erbij dat er een SpaceX-pakket leverbaar wordt op de Roadster, met cold gas thrusters (een soort raketmotoren) om korte vluchten en sprongen mee te maken.

Daar durft geen techneut tegenin te gaan

Wat daarvan precies het nut is? Geen idee. We vermoeden dat we hier te maken hebben met een ‘Tesla Cybertruckje’, een onzinnig idee van de baas waartegen bij Tesla geen techneut durft in te gaan uit angst voor ontslag.

Tesla-modellen beginnen te verouderen

Tesla is nog steeds een belangrijke speler op de markt voor elektrische auto’s, maar de Model S, Model X, Model 3 en Model Y beginnen oud te worden. Musk zei begin juni bovendien dat we binnenkort geen geüpdatete Model Y hoeven te verwachten.

Daarbij zorgt de Cybertruck natuurlijk niet voor de grote aantallen en loopt de introductie van de Semi ook niet zoals gepland. Misschien is het nuttiger als Tesla zich op iets anders richt dan een ‘vliegend’ stuk vapourware, dat weinig zal doen voor de bottom line van de fabrikant.