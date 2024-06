Deel dit: Share App Mail Tweet

Opvolger Lexus LFA wordt een supersportwagen met V8

Lexus komt naar verluidt met een nieuwe sportwagen. De spirituele opvolger van de Lexus LFA krijgt een twinturbo V8 en wordt zowaar een homologatiemodel… voor een raceauto van Toyota.

Precies! Het is dus Toyota dat gaat racen, maar Lexus dat de straatauto krijgt. Althans, volgens het Britse Autocar, dat meldt dat de nieuwe sportwagen van het Japanse premiummerk over ongeveer twee jaar in de showroom staat.

Toyota in 2026 naar Le Mans

Toyota onthulde in 2022 de GR GT3 Concept. De raceversie van het studiemodel is inmiddels al een paar keer gecamoufleerd gespot op onder meer het circuit van Spa-Francorchamps. Toyota wil ermee naar Le Mans, in de GT3-klasse, waarschijnlijk vanaf 2026.

In de homologatievoorschriften van de FIA staat dat de carrosserie van een GT3-racewagen in de basis moet overeenkomen met die van een straatauto. Dus introduceert Toyota in de komende twee jaar een straatvariant van de GR GT3 Concept.

Straatversie raceauto van Lexus

Naar verwachting wordt er echter geen Toyota-badge opgeplakt, maar een Lexus-logo. Een sportwagen met achtcilinder past immers beter bij het luxemerk, dat in het recente verleden modellen als de RC F en LC 500 voerde.

Populaire GT3-klasse op Le Mans

Op de afgelopen 24 uur van Le Mans was de GT3-klasse goed gevuld, met circuitversies van de Aston Martin V8 Vantage, BMW M3, Ferrari 296, Ford Mustang, Lamborghini Huracán, Lexus RC, McLaren 720S en Porsche 911.

Toyota heeft geen specs bekendgemaakt van zijn toekomstige racewagen, maar een gemiddelde GT3-auto heeft tussen de 500 en 600 pk op een gewicht van zo’n 1200 tot 1300 kilo. De Huracán maakt gebruik van een V10, de 911 van een zescilinder boxermotor, alle andere GT3 hebben een V8.