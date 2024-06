Deel dit: Share App Mail Tweet

Budget-Defender voor Nederland: de Hyundai Santa Fe

Als je naar enkel het stuur kijkt, dan denk je wellicht dat het hier om een nieuwe Land Rover Defender gaat. Het is direct duidelijk dat de designers van de nieuwe Hyundai Santa Fe inspiratie hebben opgedaan bij de Britten, maar de auto is veel meer dan een kopie.

De Santa Fe is nooit echt een populaire auto geweest in ons land. Er wordt in Nederland veel eerder voor de kleinere Tucson gekozen. Niet vreemd, want zeven of zes zitplaatsen zijn meestal niet nodig. Daarbij is de kleine SUV veel lichter en goedkoper.

De nieuwe Hyundai Santa Fe

De nieuwe Hyundai Santa Fe staat op hetzelfde platform als zijn voorganger. Desondanks is het design compleet anders is. De auto heeft tal van vierkante vormen en het ontwerp komt niet overeen met de designtaal die we van andere modellen van het Koreaanse merk kennen.

Aandrijflijnen

Ondanks dat de Hyundai Santa Fe duidelijk voor de Amerikaanse markt gemaakt is, kan het een aantrekkelijk aanbod zijn in Europa. Dit komt doordat de auto altijd een hybride is.

Grote auto's in Nederland Het is overigens niet zo dat grote auto’s in Nederland per definitie slecht verkopen. Tenminste, als ze elektrisch zijn. Zo zijn van de Kia EV9, om maar even bij hetzelfde concern te blijven, meer dan 800 exemplaren verkocht. Deze EV wordt sinds oktober 2023 aangeboden.

In Nederland moet je eigenlijk altijd voor de plug-in hybride Hyundai Santa Fe gaan. Die heeft namelijk vierwielaandrijving, 62 kilometer aan elektrische range en 252 pk. Dankzij ons bpm-klimaat is die plug-in slechts 400 euro duurder dan de mild hybride.

Die mild hybride heeft 215 pk en heeft een vanafprijs van 59.595 euro. Die versie is er enkel als voorwielaandrijver. Overigens is de brandstofmotor in de neus van de Hyundai Santa Fe altijd dezelfde 1,6-liter viercilinder. Die kennen we al van de uitgaande generatie.