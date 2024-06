Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze heerlijke Alpina verliest het van de Nederlandse belastingen

Elektrische auto’s zijn fijn en met plug-in hybrides is ook weinig mis, maar weet je waar wij liever in zouden rijden? Een diesel! Eentje zoals de vernieuwde Alpina D4 S.

Diesels zijn heerlijk, maar ja… die motorrijtuigenbelasting. We hebben het even grof zitten berekenen. Voor de Alpina D4 S betaal je meer dan 200 euro per maand. Een Alpina B4 – op benzine dus – zit op ongeveer 100 euro per maand.

Bpm op Alpina D4 S

Maar ach, als je een Alpina kunt betalen, dan zit je ook niet in over de wegenbelasting. Of de bpm, die naar schatting op ruim 11.000 euro komt te liggen. Dus ga vooral voor deze topdiesel! Onze zegen – en jaloezie – heb je.

Juweel van een motor

Afijn, de Alpina D4 S dus. Hij is gebaseerd op de recent gefacelifte BMW 4-Serie Gran Coupé en wordt aangedreven door een juweel van een motor, de B57-zescilinder diesel van BMW. Het twinturboblok is uiteraard aangepast door Alpina en levert nu 355 pk en niet minder dan 730 Nm (!) koppel.

De droge cijfers vertellen echter niet het hele verhaal. Dat de D4 S in 4,8 seconden naar 100 km/h sprint is absoluut indrukwekkend, maar we zijn er zeker van dat de sensatie ín de auto nog veel monumentaler aanvoelt. De koppelgolf waarop je surft moet enorm zijn.

Alpina doet uiteraard niet aan begrenzers, dus mag de D4 S door naar een top van 270 km/h. En het mooie is, als je een beetje normaal rijdt, kun je met 1 liter diesel bijna 14 kilometer rijden. Een prima verbruik voor een auto met zo’n prestatiepotentieel.

Alleen liefhebbers zien het

Dat-ie 270 km/h gaat, zie je niet echt af aan de D4 S. De Alpina-striping en de typeaanduiding op het kofferdeksel kun je bijvoorbeeld kostenloos weglaten, om nóg onopvallender door het verkeer te gaan. Het gewone publiek ziet de vier uitlaten, de twintigspaaks wielen en de diepere kinspoiler toch niet.

Vanafprijs Alpina D4 S

En dan nu het treurige gedeelte: de prijs. In Duitsland kost de opgewaardeerde Alpina D4 S 84.600 euro. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar een indicatie kunnen we zeker geven. Denk aan ongeveer 120.000 euro. Au, dat verschil!