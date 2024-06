Deel dit: Share App Mail Tweet

Van deze nieuwe Toyota Land Cruiser is maar één in Nederland

De Toyota Land Cruiser heeft een ijzersterke reputatie. Hij is letterlijk niet kapot te krijgen, daarom is-ie zo populair in Afrika, Australië en het Midden-Oosten. Van de nieuwe is er maar één in Nederland. Wij reden hem.

Deze Toyota is eigenlijk niet de nieuwe Land Cruiser, want die werd al in 2021 gelanceerd. Dit model zit eronder en heet in de meeste landen Prado. Behalve in Nederland, waar de importeur geen onderscheid hoeft te creëren met de grotere Land Cruiser, omdat die hier al sinds 2016 niet meer leverbaar is.

Toyota Land Cruiser terug naar de basis

Met generatie vijf van de Toyota Land Cruiser Prado is het merk teruggegaan naar de basis, te beginnen bij het uiterlijk. Dat combineert designelementen van de klassieke Land Cruiser 60, 70 en 80 tot een aangenaam retromodern geheel.

Met handschoenen te bedienen

Het interieur van de Land Cruiser is een verademing. Toyota wil dat alle functies van de auto gemakkelijk te bedienen zijn, zelfs door iemand die werkhandschoenen draagt. Daarom zijn de knoppen op het stuur en het dashboard niet te missen, zelfs als je het probeert.

Geen SUV, maar terreinwagen

Dat dit geen lifestyle-SUV is, maar een hardcore offroader, verraadt een cluster bedieningselementen op de middentunnel, rondom de keuzehendel van de automaat. Daarmee kan de bestuurder onder meer de lage gearing inschakelen, de differentiëlen op slot zetten en de voorste stabilisatorstangen ontkoppelen.

Nieuwe 2,8-liter turbodiesel

Van een Toyota zou je trouwens verwachten dat-ie een hybride is, maar de Land Cruiser heeft gewoon een diesel aan boord. Een nieuwe 2,8-liter viercilinder turbomotor met 204 pk en 500 Nm, die zijn hand niet omdraait voor een geremde aanhanger van 3.500 kilo.

De paarden hoeven dus niet eerst op een Atkins-dieet voordat ze mee mogen in de trailer. Volgend jaar voegt Toyota een mild-hybrideversie toe aan het leveringsprogramma. Die zal nog een fractie krachtiger zijn.