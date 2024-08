Deel dit: Share App Mail Tweet

Eén van deze Corvette C7-eigenaren beleeft een vreselijke dag

Vorige week zagen we een Ferrari Purosangue in de kreukels, vandaag is een van deze twee Corvette C7-eigenaren de pineut.

In de Amerikaanse staat Florida cruisen twee Corvette C7’s naast elkaar. Een idyllisch beeld voor petrolheads. Helaas eindigt de droom voor een van de twee bestuurders in een nachtmerrie.

Video: Corvette C7 crasht

Een video van het ongeluk gaat rond op Instagram. De twee ogenschijnlijk identieke Corvette C7’s rijden op een rustig tempo zij aan zij als het plots mis gaat. We horen geen geluid bij de video, maar het kan haast niet anders dan dat de onfortuinlijke Corvette C7-eigenaar het gas veel te lomp intrapte. Het lijkt alsof de tractiecontrole niet aanstond, maar uit onze ervaring met de Challenger Hellcat weten we dat de Amerikaanse veiligheidssystemen soms wat laat ingrijpen.



De flauwe linkerbocht in combinatie met het flinke vermogen van de 6,2-liter V8 bezorgde de eigenaar een rotdag. De bestuurder stuurt niet vlot genoeg tegen en de Corvette C7 belandt in de middenberm waar het complete front aan gort gereden wordt.

Motoren in de Corvette C7

De Corvette C7 kwam altijd met een 6,2-liter V8, maar het exacte vermogen hangt af van de uitvoering. In de basis krijg je de zogeheten LT1-motor die 466 pk en 630 Nm koppel produceert, zo is te lezen in onze uitgebreide Koopwijzer over tweedehands C7’s.

In de Z06-uitvoering ligt een LT4-blok waar een supercharger op is geschroefd. Deze motor levert 659 pk en 881 Nm koppel. De ZR1-uitvoering vormt het absolute topmodel met een LT5-motor die maar liefst 765 pk en 969 Nm koppel produceert. Tja, dat kan verraderlijk zijn, zo blijkt nu.