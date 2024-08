Deel dit: Share App Mail Tweet

Oei, gloednieuwe Ferrari Purosangue total loss na megaklapper

Met vierwielaandrijving, de motor in de neus en een iets hogere zit, lijkt de Ferrari Purosangue een van de beter te temmen modellen uit Maranello. Maar vergis je niet, ook in deze SUV (die we geen SUV mogen noemen) moet je bij de les blijven. Daar kwam deze Chinese eigenaar op de pijnlijke manier achter. Hij maakte een megaklapper met zijn hagelnieuwe Purosangue en schreef hem zo in één keer af.

De Ferrari Purosangue is met zijn vier deuren en hogere lijnen anders dan al zijn stalgenoten. Lange tijd zwoer het merk een SUV af, maar de roep van klanten bleek te sterk. De Italianen gingen dus toch overstag. Niet vreemd, want het kan een money maker worden. Kijk bijvoorbeeld naar de Lamborghini Urus, die zich als SUV het bestverkochte model ooit mag noemen van de Ferrari-concurrent. Direct na de introductie van de Purosangue was de wachtrij dan ook al zo’n anderhalf jaar. En dat ondanks zijn basisprijs van een half miljoen euro.

Ferrari Purosangue total loss na harde crash

Daarmee maakte deze Chinees niet alleen fysiek een harde klapper, maar ook financieel. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Dat het niet op lage snelheid is gebeurd, bewijzen de foto’s van de schade. Brokstukken liggen verspreid over tientallen meters van het wegdek en de auto is total loss.

De Ferrari Purosangue is zwaargehavend. Het linkerachterwiel heeft klaarblijkelijk een flinke dreun gekregen. Toch is de grootste schade te zien aan de voorkant. Waar ooit een 6,5-liter V12 met 725 pk zat, vind je nu een gapend gat. Het motorblok is er tijdens de crash uitgeslingerd en ligt nu zo’n vijftig meter verderop. Gek genoeg heeft iemand er een paraplu overheen gelegd. Tja, je wil natuurlijk niet dat de V12 – die tijdens de crash hardhandig uit de Purosangue-neus is gerukt – een paar regendruppels over zich heen krijgt.