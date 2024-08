Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is de goedkoopste BMW M3 F80-occasion van Nederland

Hoewel de huidige BMW M3 krachtiger is dan ooit, kunnen zijn looks niet op hetzelfde applaus rekenen dat klonk bij eerdere M3’s. Volgens velen oogt zijn voorganger, de M3 van de F80-generatie, een stuk beter. Ook is-ie stukken goedkoper. Waar de huidige G80 M3 je nieuw minimaal 140.000 euro kost, koop je de generatie ervoor nu voor veel minder geld als occasion.

We kennen inmiddels zeven generaties van de BMW 3-serie. De M3 vormt natuurlijk het sportieve topmodel, maar dat label leerden we voor het eerst kennen bij de tweede generatie 3-serie, de E30. Enkel de eerste generatie 3-serie (de E21) kent dus geen M3-variant.

Motor in de BMW M3 F80

Hoewel je in een BMW M3 een potente zes-in-lijn verwacht, is het in de geschiedenis meermaals anders geweest. Het topmodel van de E30 trapte af met een flinke viercilinder. In zijn opvolger, de E36 M3, lag voor het eerst een atmosferische zespitter. De generatie erna (de E46 M3) hield daaraan vast en het model daarna, de E92 M3, werd plots een 4,0-liter V8 gehesen. Die achtpitter klonk fantastisch, maar hield geen stand. In zowel de F80 als de huidige G80 BMW’s tref je een geblazen 3,0-liter zes-in-lijn.

In de BMW M3 F80 levert de motor standaard 431 pk en 550 Nm koppel (450 pk bij Competition-uitvoeringen). Voldoende om met een handbak in 4,3 seconden van 0 naar 100 km/h te sprinten. In de goedkoopste F80 M3-occasion van Nederland tref je echter de zeventraps DCT-automaat, waarmee de sportsedan diezelfde sprint 0,2 seconden sneller doet.

Goedkoopste M3-occasion van F80-generatie

Op verkoopsite Gaspedaal.nl staan momenteel 14 exemplaren te koop. De duurste modellen kosten rond de 70 mille, maar er is één uitschieter van 109.500 euro. Dit betreft een 30 Jahre-editie met pas 376 kilometer op de klok. Aan de andere kant van het prijsspectrum komen we dit exemplaar tegen. Een M3 uit 2014 die al ruim 181.000 kilometer ervaring heeft. De verkoper vraagt er 39.999 euro voor en daarmee mag hij zich de goedkoopste BMW M3 F80 van Nederland noemen.

Evengoed is het een bomvolle uitvoering, zo stelt de verkopende partij. Aan boord vind je onder meer een Harman Kardon-audiosysteem, 360-gradencamera en een dak van koolstofvezel. Weet wel dat het een geïmporteerde BMW M3 is, dus check bij een eventuele bezichtiging de onderhoudshistorie goed (zoals bij elke occasionaankoop verstandig is).

Aandachtspunten bij de BMW M3 F80

Als je een kijkje gaat nemen bij de goedkoopste F80 M3 van ons land, check dan ook even alle lichtunits. Daar wil nog weleens wat vocht binnendringen bij dit model. Een ander probleem met deze M3 is een zogeheten spinning crank hub. De crack hub verbindt de krukas en de distributieketting. Draait deze door (en dus niet meer synchroon), dan leidt dat tot enorme motorschade. Gelukkig komt dit maar weinig (en vooral bij getunede exemplaren) voor.

Alternatieve sportsedans

Is de goedkoopste BMW M3 F80 van Nederland je nog altijd te prijzig? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in deze onbekende sportsedan die je al voor veel minder geld koopt. Een andere optie is de Opel Insignia OPC met 300 pk sterke V6, die als occasion eveneens niet al te veel geld kost.