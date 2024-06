Deel dit: Share App Mail Tweet

Zweedse sportsedan voor een prikkie: Saab 9-3 Aero XWD

Recent stelden we je voor aan deze onbekende Duitse sportsedan. In dezelfde categorie hebben we nu nog een leuke occasion gevonden: de Saab 9-3 Sport Sedan 2.8 Turbo X V6 Aero XWD.

Het betreft een 9-3 van de tweede generatie. Een schitterend stukje Zweeds design met een flinke zespitter in de neus. Onderhuids is de auto minder Zweeds. Hij deelt veel techniek met toenmalig General Motors-genoot Opel.

Saab 9-3 Sport Sedan 2.8 Turbo X V6 Aero XWD

Tja, de volledige naam van het model laat weinig tot de verbeelding over wat betreft de aandrijflijn. Onder de kap tref je inderdaad een dwarsgeplaatste 2,8-liter V6. In dit geval levert de zespitter 255 pk. In een latere uitvoering werd het vermogen opgekrikt tot maar liefst 280 pk.

In het geval van deze XWD-occasion is de zescilinder gekoppeld aan een zestraps handbak die het vermogen met een Haldex-koppeling en sperdifferentieel naar alle vier wielen stuurt. Hij sprint in iets meer dan 6 seconden van 0 naar 100 km/h en de topsnelheid is begrensd op 250 km/h.

‘De 9-3 staat op het GM Epsilon-platform en heeft onafhankelijke McPherson voorwielophanging en een multilink achterwielophanging. De rijeigenschappen zijn sportiever dan voorheen zonder dat dit ten koste gaat van het comfort. Een sportonderstel is standaard op de Vector, de Aero en de V6’, zo schreef Autovisie eerder al in de Koopwijzer over de Saab 9-3.

Prijs van de sportieve occasion

De occasion in kwestie staat te koop in Almere. Het betreft een wit exemplaar met zwarte wielen en spiegels. Ook de grille, het dak en de achterste ruiten zijn zwart van kleur, waardoor hij onwijs stoer oogt.

Wel zien we dat een van de uitlaateindstukken van de Saab 9-3 Sport Sedan 2.8 Turbo X V6 Aero XWD scheef staat. Dat is iets om bij een bezichtiging nog even goed te inspecteren. De occasion komt uit 2008, heeft een kleine 167.000 kilometer gereden en staat nu voor 14.150 euro te koop. Iets minder dan deze 325 pk sterke Opel Insignia OPC.