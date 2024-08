Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijzen Audi A5 bekend: duurder dan voorganger A4

De opvolger van de Audi A4 gaat voortaan door het leven als A5. Hoger cijfertje, hoger prijsje, zo blijkt. Dit zijn de Nederlandse prijzen van de Audi A5 en A5 Avant.

Na 30 jaar is het over en uit met de A4-naam. Audi heeft een nieuw namenschema waardoor zijn opvolger voortaan luistert naar de naam Audi A5. Volgens de Duitsers kan het model ook een half segmentje hoger worden geschaald, waardoor de prijs ten opzichte van de A4 ook is toegenomen.

Nieuwe naamvoering van Audi

De Audi A5 heeft gewoon nog een verbrandingsmotor en zo zal gelden voor alle toekomstige Audi-modellen met een oneven nummer. Audi’s met een even getal in de naam, zijn voortaan volledig elektrisch. Denk daarbij aan de Audi Q6 e-tron en de nieuwe Audi A6 e-tron. De nieuwe A5 werd twee weken geleden onthuld. In onderstaande video vertelt collega Remco Slump je alles over de A4-opvolger.

De Audi A5 komt als vierdeurs coupé (maar wel met liftback, dus eigenlijk vijfdeurs) die zich de het merk de Limousine noemt en als klassieke stationwagen die nog altijd Avant heet.

Nederlandse prijzen Audi A5 Limousine en Audi A5 Avant

De kale prijs van het instapmodel bedraagt 54.990 euro, voor een Pro Line-uitgevoerde Audi A5 Limousine met 150 pk sterke 35 TFSI-benzinemotor (40 TFSI met 204 pk is ook leverbaar). Daar komen echter nog wat kosten bij, waardoor de configurator een 56.295 euro als laagste bedrag toont. De basis-Avant kost je 3.000 euro meer. Ter vergelijking: de Audi A4 koop je voor zo’n 50 mille.

Hieronder alle prijzen van alle uitvoeringen (enkel de S5 met 367 pk sterke V6 laat nog even op zich wachten). In alle gevallen komt de Audi A5 (Avant) met een zeventraps automaat (S tronic). Let wel: de bedragen hieronder zijn kale prijzen. De eindsom wordt in de configurator nog iets groter.