Waarom je bij de Audi A6 E-Tron niet moet bumperkleven.

De nieuwe Audi A6 E-Tron – die bumperklevers afschrikt – is vanaf september te bestellen. Wat gebeurt er dan met de huidige A6? Die blijft nog een tijd op de markt, aangezien van de A6 E-Tron geen versie met verbrandingsmotor komt.

Het exterieur van de A6 E-Tron wijkt op het eerste gezicht nauwelijks af van dat van de studiemodellen uit respectievelijk 2021 en 2022, de A6 E-Tron Concept en de A6 Avant E-Tron Concept. Dat betekent dat de grote E-segmenter een elegante en ingetogen auto is geworden.

Audi A6 E-Tron geen sedan meer

Daarbij is de ‘sedanversie’ van de A6 E-Tron geen sedan meer. Hij heeft een coupé-achtige daklijn en een grote vijfde deur. In de naamgeving is Audi inconsequent, want de A6 gaat door het leven als Sportback, terwijl we de opvolger van de A4 – eveneens een liftback – A5 Sedan moeten noemen.

Krachtige S6 E-Tron met 551 pk

Vooralsnog zijn er twee varianten van de A6 E-Tron. Allebei hebben ze een 100 kWh-batterij onder het inzittendencompartiment. De A6 Sportback E-Tron is achterwielaangedreven, 367 pk sterk en gaat in 5,4 seconden naar 100 km/h. Relevanter is zijn actieradius, die op maar liefst 750 kilometer ligt.

Dan is er de S6 E-Tron, met standaard vierwielaandrijving. Onder normale omstandigheden levert hij 503 pk, maar wie de launch-controlfunctie inschakelt, krijgt de beschikking over 551 pk. Daarmee sprint de S6 Sportback E-Tron in 3,9 seconden naar 100 km/h en haalt-ie een topsnelheid van 240 km/h.

Snelladen met maximaal 270 kW

Audi heeft al laten weten dat er meer versies van de A6 E-Tron komen. Allemaal hebben ze een 800 Volt-boordnet, wat relatief hoge laadsnelheden mogelijk maakt. De A6 E-Tron zet echter geen stappen ten opzichte van de E-Tron GT en blijft op een snelheid van maximaal 270 kW hangen.

Om dat in concrete cijfers uit te drukken: de batterij van de A6 E-Tron is aan de juiste snellader in 21 minuten van 10 tot 80 procent op te laden. AC-laden kan de auto met 11 kW. Later komt er een 22 kW-mogelijkheid.

Interessant is het zogenoemde bankladen. Als het 800 Volt-systeem van de Audi aan een 400 Volt-lader wordt gehangen, splitst de batterij zich in tweeën. Beide delen worden dan tegelijkertijd met maximaal 135 kW opgeladen (de helft van 270 kW).

Audi A6 E-Tron met drie displays

Door naar het interieur, met een 11,9-inch digitale cockpit en een 14,5-inch infotainmentdisplay, die zijn samengebracht in een gebogen ‘skateboard’. Optioneel is een 10,9-inch touchscreen voor de passagier, die daarop onder meer series kan kijken en games kan spelen.