Nederlandse prijs Alpine A290 bekend: is dit nog betaalbaar?

De Alpine A290 is het hot hatch-broertje van de nieuwe Renault 5. Deze retro-hatchback van Renault koop je vanaf 25 mille, de sportieve Alpine is met een vanafprijs van 38.800 een tik duurder.

Veel geld voor een compacte hatchback? Ja, maar dat is de hot hatch-premie die je nou eenmaal voor sportieve topmodellen betaalt. Dat is bij brandstof-hot hatches niet anders.

Prijzen van de Alpine A290 in Nederland

De vergelijking met de 25.000 euro kostende Renault is overigens niet helemaal eerlijk, aangezien de goedkoopste Renault 5 met een 40 kWh-accupakket komt, terwijl de Alpine A290 altijd voorzien is van het grotere 52 kWh-accupakket. Een Renault 5 met 52 kWh-batterij kost je minstens 32.990 euro. Het prijsverschil tussen beide instappers (met dezelfde accu) bedraagt daarmee 5.810 euro.

Hoewel alle Alpine A290-uitvoeringen met hetzelfde batterijpakket komen, heb je bij het instapmodel niet het maximale vermogen tot je beschikking. De GT-uitvoering (zoals de instapper heet) komt immers met 180 pk, terwijl de Alpine ook met een 220 pk sterke elektromotor leverbaar is.

Uitvoering Vermogen Max. actieradius Basisprijs GT 180 pk / 285 Nm 380 km €38.800 GT Premium 180 pk / 285 Nm 380 km €42.000 GT Performance 220 pk / 300 Nm 364 km €41.800 GTS 220 pk / 300 Nm 364 km €44.800 GTS Premiere Edition 220 pk / 300 Nm 364 km €46.300

De varianten met 180 pk sprinten in 7,4 seconden van 0 naar 100 km/h. Niet bijzonder snel voor een EV, maar vergelijkbaar met de hot hatchbacks uit the good old days. De topsnelheid bedraagt 160 km/h. Is je dat niet genoeg, dan kun je opteren voor een variant met 220 pk en 300 Nm koppel. De sprinttijd slinkt tot 6,4 seconden en de topsnelheid ligt met 170 km/h iets hoger. Wel lever je een beetje actieradius in.

Deze cijfers zijn vergelijkbaar met deze elektrische hatchback, die ons opmerkelijk goed wist te vermaken tijdens een enthousiast potje sturen in Spanje.

Op pad met de elektrische hot hatch

De specificatielijst vertelt bij stuurmansauto’s overigens maar een deel van het verhaal. Het draait om meer dan dat. Denk aan het onderstel, stuurgevoel, zitpositie en vermogensafgifte, om maar een paar voorbeelden te noemen. Benieuwd hoe de Alpine A290 rijdt? Autovisie maakte begin dit jaar al video met de hot hatch.