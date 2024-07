Deel dit: Share App Mail Tweet

Toyota als ideale roadtrip-occasion: lpg en geen wegenbelasting

Voor een litertje lpg betaal je gemiddeld zo’n 0,95 euro in Nederland en op sommige plekken nog veel minder. Een verademing naast de huidige benzineprijzen. Helaas betaal je flink wat wegenbelasting over lpg-auto’s. Dat geldt echter niet voor deze Toyota Land Cruiser-occasion, die geheel vrijgesteld is van wegenbelasting.

Dat komt door zijn leeftijd. De Toyota Land Cruiser komt uit 1983 en is daarmee meer dan 40 jaar oud, de grens waarbij de wegenbelasting vervalt. Let wel, dat feest is binnenkort voorbij. Gelukkig wordt het belastingvoordeel deze Toyota-occasion niet meer ontnomen.

Toyota Land Cruiser-occasion op lpg

Voor de kenners: het betreft een FJ60. Onder de kap vind je een 4,2-liter zescilinder. Ondanks zijn flinke slagvolume levert het blok slechts 135 pk en 285 Nm koppel. Erg zuinig is-ie niet, maar met de 90-liter lpg-tank achterin is dat niets om je zorgen over te maken. Bovendien is de motor erg betrouwbaar. Dat is maar goed ook, want hij heeft al 322.000 kilometer achter de kiezen.

(Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn)

(Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn) (Afbeelding: Marktplaats / Martijn)

Het is de ideale occasion voor een avontuurlijke vakantie. Met zijn permanente vierwielaandrijving, low gearing-mogelijkheid en flinke offroad-rubber is dit serieuze terreinwagen. Dat laatste staat hem overigens erg goed. Zijn hoekige design en bruine lak maakt het een beeldige auto, met name nu retro weer helemaal in de mode is. De occasion zou niet misstaan op de polaroids die je bovenop een Noorse bergweg schiet.

De looks worden versterkt door de stoere stootbumpers, ronde verstralers en daktent bovenop. Helaas stelt de verkoper dat de occasion ‘in principe zonder de verstralers en daktent verkocht wordt’. Het stukje ‘in principe’ klinkt echter alsof er nog ruimte is voor onderhandeling.

Geen wegenbelasting, wel een flinke prijs

Wij zouden voor 36.500 euro – zoveel vraagt de verkoper ervoor – zeker eisen dat alle goodies erbij blijven. Op die manier is het immers een kant-en-klare overlander. Laat het avontuur maar beginnen!