Pagani Utopia Roadster: deze details koop je voor €3,1 miljoen

Geld teveel? Overweeg dan de nieuwe Pagani Utopia Roadster. In ruil voor 3,1 miljoen euro krijg je niet alleen een machtige V12, maar ook beeldschoon detailwerk.

Als dichte variant was de Pagani Utopia al een hypercar zoals geen ander. Je kon hem, anders dan concurrenten die geen honderdste van een seconde op tafel willen laten liggen, ook met een handgeschakelde versnellingsbak krijgen. En niet zomaar een handbak, maar een met een opengewerkt mechanisme. Beeldig! Die optie is gelukkig ook verkrijgbaar in de nieuwe roadster.

Pagani Utopia Roadster

De Utopia doet qua styling sterk denken aan zijn voorgangers, de Zonda en Huayra. Dat betekent een korte en lage neus, kenmerkende koplampen, een langgerekte achterkant en vier uitlaatpijpen bij elkaar. En, zoals het hoort in een Pagani, ligt achterin een V12. Het is een 6,0-liter twin-turbo V12 van AMG die maar liefst 864 pk en 1.100 Nm koppel produceert. Veel hypercars, zoals de nieuwe Bugatti met atmosferische V16, maken tegenwoordig gebruik van hybridetechniek. Daarvan is bij deze Pagani geen sprake.

Wat anders is dan bij de coupé? De uitneembare hard-top, duh! Daardoor kun je nu ook open genieten van de krachtige twaalfcilinder. Saillaint detail: de nieuwe Pagani Utopia Roadster weegt met slechts 1.280 kilogram exact evenveel als de coupévariant. Dankzij de koolstofvezel monocoque doet hij dit zonder carrosserriestijfheid te verliezen. Wel haalt hij het niet bij de coupés 354 km/h-topsnelheid. In de Roadster zul je het moeten doen met ‘slechts’ 349 km/h.

Zoals gezegd begint de nieuwe Pagani Utopia Roadster bij 3,1 miljoen euro. Waarin zie je dat aan terug? Bijvoorbeeld het koolstofvezel plaatwerk van de Pagani Utopia Roadster, in dit geval met een rode tint genaamd Habanero Red. Verder geniet je ook in het interieur van veel carbon fibre. Daarnaast vind je er een overdaad aan leer en aluminium.

130 exemplaren

Helaas is deze auto enkel weggelegd voor de happy few. De happy 130, kunnen we wel stellen, want zoveel exemplaren zal Pagani van de nieuwe Utopia Roadster bouwen. Ach ja, dan houden wij die drie miljoen toch lekker in onze zak.