Geniet van zomerse zon met betaalbare cabrio-occasion van BMW

Het kwik kruipt vandaag richting de 30 graden Celsius. Voor autoliefhebbers hét moment om de cabriolet uit de garage te toveren. Heb je er nog geen? Misschien is deze betaalbare BMW 1-serie Cabrio-occasion dan wat voor jou.

Op dit moment telt verkoopsite Gaspedaal.nl ruim 20.000 BMW-occasions. Slechts een klein deel daarvan, zo’n 1.500, mogen zich cabriolet noemen. Onderaan de prijsrange vind je bijvoorbeeld de Z3 (hier getest tegen een Audi TT) en open 3-series (voornamelijk van de E46-generatie). Maar weet dat je inmiddels ook al de iets modernere BMW 1-serie Cabrio als voordelige occasion oppikt.

BMW 1-serie cabrio

Enkel de eerste generatie 1-serie kent een cabrioletversie. Deze kwam in 2008, vier jaar nadat de hatchback werd geïntroduceerd, op de markt en is tot 2013 geproduceerd. Bij de tweede generatie 1-serie verdween de cabriolet (evenals de coupé). Die carrosserieuitvoering gingen voortaan als 2-serie door het leven.

Op Gaspedaal.nl vinden we op dit moment 159 BMW 1-serie Cabrio’s. De twee goedkoopste exemplaren hebben een dieselmotor in de neus, maar die zijn in het huidige klimaat nog maar voor weinigen interessant is, dus die modellen laten we links liggen. Er blijven 157 modellen met prijzen tussen de 5.500 euro en 22.000 euro.

Motorenaanbod van de BMW 1-serie Cabrio

De open 1-serie kwam met verschillende motoren. De 118i en 120i huisvesten beide een 2,0-liter viercilinder met respectievelijk 143 pk en 170 pk. Vervolgens komt de 125i met een 218 pk sterke 3,0-liter zes-in-lijn. Dit is grotendeels dezelfde motor als in de 265 pk sterke 130i, maar die variant heb je helaas enkel als hatchback. Wil je meer dan 218 pk in je BMW 1-serie Cabrio, dan zul je voor een occasion moeten kiezen met de 135i-badge achterop. De geblazen 3,0-liter zescilinder voorin dat model levert namelijk maar liefst 306 pk.

Nette occasion

Kies lekker voor een 125i, zouden wij zeggen. Zo geniet je van het schitterende geluid van een atmosferische zescilinder en heb je qua vermogen niets te klagen. Ook heb je minder betrouwbaarheidsprobemen dan met de turboversie. Deze variant vind je al voor minder dan 10 mille. Wij kwamen dit nette exemplaar uit 2008 tegen. Met een prijskaartje van 13.950 euro kost hij iets meer, maar hij heeft dan ook pas 107.000 kilometer op de teller. Het betreft een in 2019 geïmporteerd model, dus check (zoals voor elke occasion geldt) de onderhoudshistorie goed.

De zespitter voorin gekoppeld aan een handbak, om zo de genietfactor te vergroten. De occasion is daarnaast voorzien van onder meer leren interieurbekleding, parkeersensoren, airconditioning, cruise control, elektrisch verstelbare stoelen en stoelverwarming. Maar met de temperaturen van nu zul je dat laatste voorlopig niet nodig hebben.