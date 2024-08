Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit had de eerste BMW M8 moeten zijn | Sjoerds Weetjes 411

Na de M1 bouwde BMW met de M6, M5 en M3 een productprogramma van Motorsport-versies uit. Het absolute hoogtepunt begin jaren negentig had de BMW M8 moeten worden. Helaas besliste de BMW-top anders. In deze aflevering zet Sjoerd van Bilsen de schijnwerpers op het enige M8 E31-exemplaar ter wereld en haalt hij de sportcoupé uit de schaduw van de McLaren F1.

Het was 1989 toen BMW op de IAA-autoshow in Frankfurt het doek trok van de 850i. Een luxueuze coupé met V12-motor. De heren en dames van BMW Motorsport trokken zich terug in de kraamkamer en daar ontstond een prototype. Als het een product van BMW Motorsport was, kreeg hij ook een specifieke naam. In dit geval de aanduiding M8, een aanduiding die zich eenvoudig laat verklaren. De buitenwereld wist van niets. Evenmin vrijwel alle medewerkers van BMW AG! En toen het prototype klaar was, bleef de BMW M8 alsnog een geheim. En dat twintig jaar lang. Toch, er waren productieplannen. De fabrikant voorzag serieproductie, al waren de geplande volumes beperkt.

Management zette streep door BMW M8

Het was de BMW-top die een dikke, vette streep door het complete project zette. Waarom toch? Was dit niet de coolste BMW in zijn tijd? Dat zeker. De daadwerkelijke reden legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij neemt je mee naar 1989 en loost je door het project BMW M8 op basis van de E31-coupé. Hij stelt het enige exemplaar van de M8 aan je voor. Hij verklapt waarom het management het niet kon maken om de M8 in productie te nemen en geeft aan waarom de directie niet achter het commercialiseren van de M8 stond. Tevens opent hij de one-off om de kijkers een uitgebreide kijk te geven op het bijzondere, unieke prototype, dat zelden in de openbare treedt.

Als kers op de appelmoes, als slagroom op de taart schittert de BMW M8 E31 naast een legendarische McLaren F1. Wat daarvan de reden is, legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering. Het is de vraag of er ooit een video van de BMW M8 sámen met de McLaren F1 wereldwijd is gemaakt? Heeft iemand het prototype al eens geanalyseerd? Kijk snel Sjoerds Weetjes 411.