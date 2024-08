‘EV-kopers maken keus op rationele gronden, niet met emotie’

PREMIUM | Het beste van Autovisie voor jou

Opiniepanels, peilingen, statistieken – het zijn maar cijfers. De uitslag van de ene politieke verkiezing is nog niet bekend of er wordt al voorspeld hoeveel winst de andere partij bij de eerstvolgende gelegenheid scoort. Of: even een rondje bellen met een paar honderd mensen (m/v) en je meent zeker te weten hoe de Nederlandse bevolking over een maatschappelijk thema denkt, foutmarges ingecalculeerd. Met al die uitkomsten gaan analisten dan aan de slag om er – met aanvullend cijfermateriaal – verregaande conclusies aan te verbinden. Het bepaalt in onze autowereld bijna dagelijks het nieuws dat je wel moet filteren op realiteitszin.