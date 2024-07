Deel dit: Share App Mail Tweet

Vaarwel Audi A4! Dit is zijn opvolger, de nieuwe Audi A5

Dertig jaar na de introductie van de Audi A4 is het gedaan met het model. Dit is zijn opvolger, de Audi A5, die om twee redenen een cijfertje opschuift.

Audi goochelt met namen, voor de tweede keer in een relatief korte tijd. In 2017 ging het merk van klassieke motoraanduidingen, zoals 2.0 TDI en 3.0 TFSI, naar een systeem van onduidelijke vermogenscategorieën: de toevoeging 30 voor een auto met tussen de 110 en 130 pk (Audi Q2 30 TFSI), het getal 45 voor een model met tussen de 230 en 252 pk (Audi A6 45 TDI Quattro), enzovoort.

Audi A5 met nieuw namenschema

Het idee erachter is logisch. Met de komst van hybride-ondersteuning zegt de cilinderinhoud weinig meer over de plek van een motoruitvoering in de vermogensrangorde, dus probeerde Audi een andere manier te verzinnen om de pikorde zichtbaar te maken.

Maar sinds een paar jaar is er een moeilijkheid bijgekomen: het toenemende aantal volledig elektrische modellen in de Audi-prijslijst. Ze werden tot nu toe aangeduid met de term E-Tron (Audi Q4 E-Tron, Audi E-Tron GT) en dat blijft.

Na dertig jaar einde Audi A4

Maar om een reden die wij niet helemaal begrijpen, heeft Audi besloten om nóg een herkenningspunt in de typeaanduiding aan te brengen. Eentje die het leveringsprogramma behoorlijk gaat opschudden: EV’s krijgen een even nummer, brandstofmodellen een oneven nummer.

En dat betekent dat de Audi A4 na precies dertig jaar wordt opgevolgd door de A5. Hij komt immers niet met een elektrische aandrijflijn op de markt en zal alleen te koop zijn met benzinemotor, als diesel of als plug-in hybride. Volgens Audi is er nog één andere reden voor de naamsverandering: de A5 gaat zogenaamd een half segmentje omhoog.