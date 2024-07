Deel dit: Share App Mail Tweet

‘Het gros van de Chinese merken overleeft de komende zes jaar niet’

Weet je hoeveel Chinese automerken er zijn? Niet vijftig, niet honderd, maar zelfs honderdzevenendertig! En daarvan overleeft meer dan vijfentachtig procent de komende zes jaar niet, zo is de verwachting.

Als je denkt dat in Nederland veel Chinese merken actief zijn, dan moet je voor de gein eens de autoshow in Beijing of Shanghai bezoeken. Je weet niet wat je ziet.

Bijna honderdveertig Chinese merken

Volgens de laatste telling zijn er honderdzevenendertig Chinese merken en dat worden er ieder jaar meer. Althans, tot nu. Want in de komende jaren gaan er ook weer tientallen verdwijnen.

Slechts klein deel blijft over

Uit onderzoek van adviesbureau AlixPartners blijkt dat slechts een klein deel van de Chinese merken winst maakt. En daar komt tot 2030 geen verandering in.

Over zes jaar zouden slechts negentien van de honderdzevenendertig merken zwarte cijfers schrijven, wat neerkomt op nog geen veertien procent van het totaal.

Er gaan merken verdwijnen en we gaan fusies zien, zo verwacht het adviesbureau. In China is al langere tijd een prijzenoorlog gaande en die is voor veel partijen niet vol te houden.

Een derde van de wereldmarkt

Voor de Chinese merken die overblijven lijkt de toekomst er echter rooskleurig uit te zien. AlixPartners voorspelt dat ze in 2030 ongeveer de derde van de wereldmarkt in handen zullen hebben.

Importheffingen Chinese merken

Daarin is niet meegenomen dat Europa begin deze maand extra importheffingen voor Chinese fabrikanten heeft ingesteld.

SAIC, in Nederland bekend van MG, krijgt bijvoorbeeld te maken met een heffing van achtendertig procent, die nog bovenop de al bestaande heffing van tien procent komt.

De Europese Unie heeft de extra heffingen ingesteld omdat uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de Chinese fabrikanten financiële steun krijgt van de Chinese overheid.

Mede daardoor kunnen ze hun (elektrische) auto’s goedkoper aanbieden dan westerse fabrikanten dat kunnen en dat zorgt voor oneerlijke concurrentie, zo vindt Europa.