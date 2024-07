Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze kleine stadsauto is als occasion spotgoedkoop

Compacte auto’s zijn gewild en dus relatief duur. Als je er meestal alleen in zit, of soms met één passagier, dan heb je geen vijf deuren nodig. Compacte driedeursmodellen zijn veel minder gewild, daardoor koop je zo een net even jongere/betere occasion voor je kleine budget.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 5.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een cabrio voor maximaal 5.000 euro. Vind je Mitsubishi Colt niets? Bekijk dan de andere opties van aanstaande donderdag en zaterdag.

Mitsubishi Colt (2004 – 2012)

Deze Colt heeft vooral aan de voorkant een vrij sterk ‘uitgesproken’ uiterlijk. Op de weg is hij stevig geveerd, maar hij rijdt verder vooral heel gemakkelijk. De bediening is heel eenvoudig, hij stuurt precies en schakelt heel fijn. De bagageruimte is wel krap, met maar 220 liter inhoud.

Handig is het tweedelige dashboardkastje, waarbij het deel dat door de airco wordt gekoeld groot genoeg is voor een flinke fles water of frisdrank. Voor stadsverkeer en zo is de 1,1 in principe sterk genoeg en dan nog moet een gemiddeld verbruik rond 1 op 14 gewoon haalbaar zijn. Bij een autobedrijf in Utrecht staat een spierwitte driedeurs Colt ‘CZ3’ 1,1 Invite (2009, 148.000 km) voor 4.450 euro. Deze occasion is inmiddels verkocht.

Hier moet je op letten bij de occasion

De bedrading die onder de accu doorloopt, kan worden aangetast door accuzuur. Dit kan tot verschillende storingen leiden. De bedrading opnieuw isoleren lost dit op, maar waarom komt er zuur uit de accu? Die zal ook zijn beste tijd hebben gehad. Als de Colt zijn sleutel niet herkent, biedt de reservesleutel natuurlijk uitkomst, maar de echte oplossing is een ‘reset’ van de elektronica. Dat is ter plekke op te lossen.