Jaguar schrapt zes modellen! Houdt er nog maar één over

Zo goed als Land Rover het doet, zo slecht gaat het met Jaguar. Het merk schrapt bijna al z’n modellen en houdt er nog slechts eentje over.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Daarom kondigde Jaguar jaren geleden al aan vanaf 2025 een volledig elektrisch merk te worden. Maar tot nu toe hebben we daarvan weinig gezien.

Elektrische Jaguar XJ afgeschoten

Jaguar zou met een elektrische XJ komen, maar die auto is in 2021 geschrapt. De eerste prototypes reden al gecamoufleerd rond.

Volgens een woordvoerder zou het model bij zijn marktintroductie al verouderd geweest zijn, daarom ging Jaguar terug naar de tekentafel.

Zes modellen op het hakblok

Volgend jaar wordt de eerste, volledig nieuwe elektrische Jaguar geïntroduceerd, maar voor het zover is, kleedt het merk zijn bestaande leveringsprogramma bijna helemaal uit.

De F-Type is al uit productie, maar in de komende maanden lopen ook de laatste XE, XF, XF Sportbrake, E-Pace én I-Pace van de band.

In eerste instantie zou de I-Pace nog een tijd leverbaar blijven, naast de nieuwe EV’s, maar eind vorig jaar werd toch besloten om hem te schrappen.

Alle modellen niet winstgevend

Waarom zet Jaguar dit jaar nog een streep door zes modellen? Omdat ze allemaal niet winstgevend zijn, zo verklaarde topman Adrian Mardell in een bijeenkomst met investeerders.

Mardell was verbazingwekkend eerlijk voor een CEO, zo schrijft Automotive News Europe, en had het over producten met een “lage waarde”, waarop “we nooit winst hebben gemaakt”.

En dat betekent dat er eind dit jaar slechts één model overblijft, de al negen jaar oude F-Pace. Ook krijgen we na de zomer een voorproefje te zien van de eerste nieuwe EV.

Jaguar de Bentley-kant op

Het merk wil de Bentley-kant op: duurdere auto’s bouwen, waarop de marges hoog zijn, zodat het volume laag kan blijven.

Jaguar komt sowieso met een grote grand tourer en een uit de kluiten gewassen SUV. Het is te hopen voor de fabrikant dat de radicale nieuwe richting aanslaat.