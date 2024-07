Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Porsche Macan nu 40.000 euro (!) minder duur dan vorige

De vorige generatie Porsche Macan was duur, onder meer door zijn gebrek aan hybridetechniek. De nieuwe rectificeert dat met zijn volledig elektrische aandrijflijn, waardoor deze instapper nu 40.000 euro minder duur is dan het oude basismodel.

Toegegeven, 85.300 euro is nog steeds een klap geld, maar een heel stuk minder dan 123.920 euro. Want dat kostte de instap-Porsche Macan tot voor kort. En dan hebben we het over het vorige model, met brandstofmotor, niet de nieuwe elektrische Macan.

Vier uitvoeringen Porsche Macan

Die laatste heeft er nu twee uitvoeringen bij, waardoor het totaal op vier komt. Het belangrijkst is de Porsche Macan – zonder toevoeging – die voor 85.300 euro aan de basis van het leveringsprogramma staat en bovendien de grootste actieradius heeft.

Nieuwe instapmodel van de reeks

De ‘Macan Zonder Toevoeging’ heeft achterwielaandrijving, een 360 pk sterke elektromotor en een 95 kWh-batterij. Hij gaat in 5,7 seconden naar 100 km/h (meer dan prima voor een basis-Porsche) en haalt een top van 220 km/h. Interessanter is zijn range, die op maximaal 641 kilometer ligt.

(Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche)

(Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche)

Omdat de instapper de enige Macan zonder vierwielaandrijving is, is hij 110 kilo lichter dan de rest, met een gewicht van zo’n 2200 kilo. Dat helpt hem ongetwijfeld aan meer bereik, want de 2330 kilo wegende Macan 4 Electric – die 408 pk heeft en 88.900 euro kost – houdt het ‘slechts’ 613 kilometer vol.

Porsche Macan 4S met 516 pk

Dan is er de tweede nieuwe variant, de 96.000 euro kostende Macan 4S Electric. Die komt tot een vermogen van 516 pk en gaat in 4,1 seconden naar 100 km/h. Hij heeft hetzelfde 95 kWh-accupakket als de andere Macan-modellen en komt daarmee 606 kilometer ver.

(Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche)

(Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche) (Afbeelding: Porsche)

Het verschil met de Macan 4 Electric zit hem niet alleen in het extra vermogen, maar ook in de standaard luchtvering en de aanwezigheid van een mee- en tegensturende achteras, Porsche Torque Vectoring Plus en Porsche Active Suspension Management.

Macan Turbo in 3,3 tellen naar 100 km/h

Aan de top van het leveringsprogramma staat overigens nog steeds de Porsche Macan Turbo, die voor 121.000 euro maar liefst 584 pk op het asfalt loslaat (639 pk in de overboost). Het model heeft slechts 3,3 seconden voor de spurt naar 100 km/h.