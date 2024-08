Deel dit: Share App Mail Tweet

Mitsubishi voegt zich bij Nissan en Honda voor ontwikkeling EV’s

Traditionele automerken lagen te slapen toen verschillende prijsvechters uit China in de globale automarkt bestormden. De Japanners hergroeperen zich en Mitsubishi sluit zich aan bij het verbond tussen Nissan en Honda.

De drie merken kwamen naar buiten met het nieuws dat ze een zogeheten memorandum van overeenstemming is getekend. De schriftelijke beleidsafspraak heeft onder meer betrekking op elektrificatie en de gezamenlijke ontwikkeling van duurzame technologie en software.

Mitsubishi sluit zich aan bij Honda en Nissan

Honda en Nissan hadden al een samenwerkingsverband en Mitsubishi sluit zich daar nu dus bij aan. In een persbericht wordt gesteld dat de toevoeging van Mitsubishi extra kennis, synergievoordelen en kansen met zich meebrengt.

In een ander persbericht dat Honda en Nissan gisteren de deur uit stuurden, stellen de automerken dat ze samen zullen werken aan nieuwe platforms van de komende generatie ‘software-defined vehicles’. Volgens de Japanners zal met name de autonoom rijden, connectiviteit en kunstmatige intelligentie van groot belang zijn in toekomstige auto’s. Daarnaast moet de samenwerking bijdragen aan het doel een ‘CO2-neutrale en ongevalvrije samenleving te creëren’.

Gedeelde EV-componenten

Mogelijk gaat de samenwerking zo ver, dat Honda en Nissan (en mogelijk ook Mitsubishi) in de nabije toekomst cruciale EV-componenten zoals accupakketten en e-axles gaan delen.