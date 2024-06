Deel dit: Share App Mail Tweet

Spotgoedkope en rijk uitgeruste EV wordt verkoophit in Nederland

Voor het eerst zet een écht goedkope EV uit China voet op Nederlandse bodem. We hebben het over de Dongfeng Box, een elektrische auto die (met zijn ontzettend lage prijskaartje in ogenschouw genomen) een goede eerste indruk achterlaat.

Vooralsnog waren het de MG4 en BYD Dolphin die zich de goedkoopste Chinese elektrische auto’s op de Nederlandse markt mochten noemen. Daar komt dit jaar nog verandering in. De Dongfeng Box wordt, op de Dacia Spring na, de goedkoopste EV van Nederland. De Spring is echter niet met deze Chinees te vergelijken. Waarom niet? Nou, de Dongfeng Box is opmerkelijk rijk uitgerust.

Dongfeng Box maakt goede indruk

Zo tref je aan boord onder meer elektrisch verstelbare stoelen, stoelverwarming, active cruise control, een 360-gradencamera, 17-inch lichtmetalen wielen en een warmtepomp. Ook vind je aan boord een groot infotainmentscherm (waarvan de software nog flink op de schop gaat voor zijn Nederlandse entree) en zelfs een klein, digitaal instrumentenpaneel met de belangrijkste rij-informatie.

Verder springt het handschoenenkastje in het oog. Dit is geen naar beneden klappend vakje, maar lijkt op een gigantische make-up-lade die uit het dashboard schuift. Zowel voorin als op de achterbank zitten we overigens opmerkelijk comfortabel. Ondanks de krasserige plastics hier en daar is de algehele kwaliteitsbeleving aan boord ontzettend goed, zeker gezien zijn lage prijskaartje.

Rijk uitgeruste EV voor 23.000 euro

De Dongfeng Box koop je immers al (inclusief alle zojuist genoemde features) voor zo’n 23.000 euro. De importheffingen die binnenkort zullen voor Chinese EV’s gaan gelden, zitten daar al bij inbegrepen. Wel zal Dongfeng nog tegen het importtarief van zo’n 21 procent in beroep gaan, zo wordt ons verteld als we de auto bij een Mercedes-dealer in Alkmaar bekijken. Dealergroep Gomes neemt de distributie van de Dongfeng-modellen (zoals ook deze Voyah Free) op zich.

Goedkope EV met 340 kilometer range

Voor zo’n 23 mille krijg je niet alleen relatief veel features, maar ook een 42,5 kWh-accupakket waarmee de auto volgens de WLTP-meetmethode zo’n 340 kilometer ver komt. Ter vergelijking: de iets duurdere Citroën ë-C3 komt maximaal 324 kilometer op een volle lading. Wel kan de Fransoos met 100 kW een tik sneller laden dan de 60 kW die de Dongfeng Box maximaal haalt aan de snellader. Aan de gewone AC-paal bedraagt de maximale laadsnelheid iets meer dan 7 kW.

In de toekomst zal de Dongfeng Box ook nog met een solid state-batterij leverbaar zijn. Deze is energiedichter, waardoor het gewicht afneemt en de actieradius toeneemt.

Dongfeng Box-versie voor 20.000 euro

De EV zal overigens ook te krijgen zijn met een 31,5 kWh-accu waarmee de WLTP-actieradius slinkt tot 250 kilometer. De importeur verwacht deze uitvoering voor zo’n 20.000 euro aan te kunnen bieden.