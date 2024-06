Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Renault Rafale niet de comfortabelste keuze is

Zie hier het nieuwe vlaggenschip van de Renault-vloot. Geen statige sedan meer, maar een forse crossover met serieus sportieve aspiraties, de Renault Rafale.

Het is je vergeven als je net als ons even door de bomen het bos niet meer ziet. In de line-up van Renault figureren momenteel wel heel veel crossovers, die niet vanzelfsprekend uit elkaar te houden zijn. We noemen de Captur, de Arkana, de Austral en de Espace die binnenkort worden vergezeld van de Symbioz. En dan zijn er nog de elektrische Mégane en Scénic.

Bescheiden aantallen Renault Rafale

Blijkbaar weten alle modellen wél hun weg naar de klant te vinden, want vorig jaar was Renault nog het op drie na bestverkochte merk in Nederland. Waarschijnlijk zal de Rafale daar voor 2024 en de jaren erna in absolute aantallen een bescheiden bijdrage aan gaan leveren, maar na een eerste kennismaking denken we dat er meer in zit dan ‘enkele tientallen’.

Vergeet alles wat je dacht te weten over hoe het topmodel van de Renault-reeks eruit zou moeten zien. De tijden van de 25, de Safrane of Vel Satis zijn voorbij. Wie ruimte en/of comfort zoekt, is aangewezen op de Espace SUV. De Rafale maakt gebruik van hetzelfde platform met bijbehorende wielbasis en afmetingen, maar is qua karakter totaal anders.

Meer dan genoeg ruimte

Zowel de ruimte achterin als kofferbak zijn royaal, maar met een aflopende daklijn, vier centimeter meer spoorbreedte en een nieuwe ontwerptaal profileert de Rafale zich als een stijlvol en dynamisch alternatief. De aandrijving is evenwel identiek: een 130 pk driecilinder turbo wordt middels een complexe transmissie zonder koppeling bijgestaan door een duo elektromotoren voor een gecombineerde output van 200 pk.

Vanafprijs Renault Rafale

Belangrijker is de lage uitstoot van slechts 105 g/km waardoor de bpm amper 2.500 euro bedraagt. Zodoende kan Renault de Rafale in de markt zetten voor 47.490 euro. Neem je de ‘Esprit Alpine’ van 51.490 euro, dan wordt de uitrusting uitgebreid met onder andere de optionele vierwielbesturing, meer veiligheidssystemen en metallic lak.

Later dit jaar volgt een plug-in hybride versie met 300 pk, dankzij onder andere een grotere turbo op de driecilinder en een extra elektromotor op de achteras, die door de specialisten van Alpine onder handen zal worden genomen om er een échte sportieve crossover van te maken.

Zo vlot als racevliegtuigje

Maar op de mooie wegen rondom Sevilla merkten we dat het standaardmodel al over een bovengemiddeld goede wegligging blijkt te beschikken. Met 20-inch wielen, 245 brede banden en de meesturende achteras gaat de Rafale net zo vlot de hoek om als het racevliegtuigje uit 1933 (met Renault-motor) waarnaar hij vernoemd is.

Kijk in de video wat we daarmee bedoelen en of je deze verrassende Franse crossover misschien toch op je shortlist moet zetten.