Met deze zeswielige Mini Moke ben je klaar voor het strandseizoen

Proviand achterin, surfboard op het dak: deze Mini Moke maak je in een handomdraai klaar voor het strandseizoen. Hij past bovendien perfect bij de hippe strandtentsfeer in Bloemendaal, waar het in de zomer draait om zien en gezien worden.

De Mini Moke werd eind jaren vijftig ontworpen als licht terreinwagentje voor het Britse leger, dat aan een parachute kon worden neergelaten op het slagveld, maar werd door zijn lage grondspeling en zwakke motortje ongeschikt bevonden.

Mini Moke in 1964 op de markt

Uiteindelijk kwam de Moke in 1964 op de Britse automarkt, met het idee dat hij ideaal zou zijn voor boeren en bedrijven. Onderhuids is de Moke gewoon een Mini, met dezelfde ophanging, transmissie en motor.

Bilstein-dempers en sportuitlaat

Aan deze zeswielige Mini Moke is weinig meer standaard. De carrosserie is verlengd, verbreed, met voorin een 1,3-liter moderne Mini-motor met 80 pk. Verder heeft de auto elektrische stuurbekrachtiging, Bilstein-dempers, een sportuitlaat, sterkere remmen, led-verlichting en 13-inch lichtmetalen wielen.

Aanpassingen van 200.000 euro

De conversie is gedaan in opdracht van een Duitse verzamelaar en heeft een paar jaar geduurd. Volgens de huidige verkoper hebben de aanpassingen meer dan 200.000 euro gekost. En dat is een stuk meer dan de vraagprijs nu, die op 98.500 euro ligt.

(Afbeelding: Thiesen Hamburg) (Afbeelding: Thiesen Hamburg) (Afbeelding: Thiesen Hamburg)