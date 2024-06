Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-coureur Ocon na dit seizoen weg bij Alpine

Formule 1-coureur Esteban Ocon vertrekt na dit seizoen officieel bij Alpine. Het contract van de 27-jarige Fransman loopt af en Alpine heeft na “gezamenlijk overleg” bekendgemaakt dat Ocon in 2025 aan de slag kan bij een andere renstal, mocht die optie er komen. Ocon werd eerder genoemd als mogelijke opvolger bij Mercedes voor Lewis Hamilton, die volgend seizoen aan de slag gaat bij Ferrari.

Ocon is bezig aan zijn vijfde jaar bij Alpine. Dit seizoen staat de Fransman pas op 1 WK-punt, net als zijn Franse teamgenoot Pierre Gasly. Afgelopen jaar verzamelde Ocon 58 punten. In 2021 in Hongarije boekte hij zijn enige overwinning tot nu toe in de koningsklasse.

“We hebben geweldige en ook moeilijke momenten beleefd, en ik ben dankbaar voor deze memorabele momenten. Ik zal mijn plannen zeer binnenkort bekendmaken, maar in de tussentijd ligt mijn volledige focus nog op het leveren van prestaties met dit team”, aldus Ocon in een verklaring van Alpine.

ANP