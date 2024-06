Deel dit: Share App Mail Tweet

Total loss! Zelfs kleine schades op moderne auto’s te duur om te repareren

Moderne auto’s zijn zó complex dat ze veel te duur zijn geworden om te repareren, zelfs bij kleine schades. Dat zorgt ervoor dat nu 21 procent van de schadeauto’s total loss wordt verklaard door de verzekeraar. Veertig jaar geleden lag dat percentage nog op 4 procent.

Het probleem ligt bij de ADAS-systemen, de semi-autonome rijassistenten die juist aanrijdingen moeten voorkomen. Nieuwe auto’s hebben overal sensoren zitten, in de grille, achter de voorruit, op de bumpers. En die maken zelfs simpele reparaties buitenproportioneel duur.

Kleine aanrijding total loss

Een kleine aanrijding, waarbij de bumper is beschadigd, kan nu voor vele duizenden euro’s aan schade zorgen, omdat ook de aanwezige sensoren en camera’s moeten worden vervangen en gekalibreerd. Tel daarbij de steeds verder stijgende kosten voor materiaal en arbeid en je gaat richting een total loss.

Verzekeraars besluiten daarom steeds vaker dat een auto het niet waard is om gerepareerd te worden. Experts vrezen zelfs dat het total loss-percentage in de komende jaren zal stijgen van 21 procent naar 30 procent, zo meldt Bloomberg. En dat zal ongetwijfeld ook invloed hebben op de verzekeringspremies.

EV’s niet vaker dan brandstofauto’s

Vooralsnog worden elektrische auto’s niet vaker total loss verklaard dan brandstofauto’s, zo blijkt uit een onderzoek van CCC Intelligent Solutions. Al komt daar mogelijk verandering in, door de relatief hoge afschrijving op EV’s.

Veilinghuizen spinnen er garen bij

Veilinghuizen spinnen garen bij het hoge aantal total loss-gevallen. De aandelenkoers van Copart is bijvoorbeeld in het afgelopen jaar met 23 procent omhoog gegaan en zelfs met 1.110 procent in het laatste decennium.