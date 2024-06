Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom mei in Nederland zo’n slechte maand was voor elektrische auto’s

In mei werden in Nederland 28.361 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is maar liefst 13 procent minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Opvallend is met name de neergang van het aantal elektrische auto’s dat in mei op kenteken werd gezet.

Van de 28.361 nieuw geregistreerde auto’s in mei waren er 9.681 volledig elektrisch. Dat is iets meer dan een derde. Ten opzichte van mei vorig jaar daalde het aantal EV’s met 12 procent, zo blijkt uit cijfers van de Bovag, Rai Vereniging en RDC.

Onzekerheid over elektrische auto’s

Dat de verkoop van elektrische auto’s stagneert, komt vooral door de onzekerheid die er heerst rondom de subsidie en de wegenbelasting voor EV’s. Houdt het kabinet van kandidaat-premier Schoof vast aan de plannen die in april zijn gepresenteerd?

Meest geregistreerde merken

Tot nu toe zijn er in 2024 158.421 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat is 1,2 procent minder dan in de eerste vijf maanden van 2023. De Bovag verwacht dat de verkoopteller eind december blijft staan op ongeveer 360.000 auto’s.

De meest geregistreerde merken in mei waren Kia (3.328 auto’s), Volvo (3.089), Toyota (2.163), BMW (1.716) en Volkswagen (1.690). In de modellentop is Tesla de enige die zich tussen Kia en Volvo heeft weten te wurmen. De Kia Niro staat op één (1.414), met daarna de Tesla Model Y (1.126), Volvo EX30 (1.063), Volvo XC40/EX40 (869) en Kia Picanto (704).

Diesel en LPG zijn bijna weg

De meeste van de nieuwe auto’s hebben een hybride-aandrijflijn (43,6 procent). EV’s zijn goed voor een marktaandeel van 34,1 procent en benzineauto’s voor 20,3 procent. Diesel is klaar, met slechts 1,6 procent (462 registraties). Dat er toch nog 96 LPG-auto’s zijn geregistreerd, hebben we te danken aan Dacia, dat als enige merk af fabriek nog modellen op gas levert.