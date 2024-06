Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn alle plekken in Nederland waar je waterstof kunt tanken

Er zijn veel mensen die toekomst zien in auto’s die rijden op waterstof, maar de verkoop van waterstofauto’s komt maar niet op gang. Autokopers zijn huiverig, onder meer door het lage aantal waterstoftankstations.

Vanaf 2035 verbieden veel landen de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor en dus wordt gezocht naar nieuwe aandrijfsoorten. Bijna alle autofabrikanten zetten in op batterij-elektrische auto’s. Er zijn echter ook andere opties zoals de waterstofauto.

Aanbod waterstofauto’s is beperkt

In Nederland rijden momenteel nog geen 700 waterstofauto’s rond, terwijl de teller van batterij-elektrische auto’s al richting de half miljoen klimt. Niet gek, het EV-aanbod neemt in rap tempo toe, terwijl in Nederland momenteel slechts twee auto’s op waterstof te koop zijn: de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo. Wel komt dat laatste merk binnenkort met deze supercar op waterstof.

Het probleem voor velen is dat waterstof niet alleen vrij prijzig is om te tanken, maar ook maar op een aantal locaties te verkrijgen is. Alle actieve waterstoftanklocaties vind je hieronder.

Waterstofpunt Adres Plaats Fountain Fuel De Windturbine 1 Amersfoort OG Waterstof Australiëhavenweg 116 Amsterdam Shell Westpoort Galwin 6 Amsterdam – Westervoortsedijk 71C Arnhem OG Waterstof Duitslandlaan 1 Assen TotalEnergies Minervum 7000 Breda BP Kerkhof & Zn Binckhorstlaan 100 Den Haag Kuster Energy Braamtseweg 10 Doetinchem BP Van Twist Dordrecht Laan der Verenigde Naties 113 Dordrecht BP Eisenhouwerlaan 11 Eindhoven – Phileas Foggstraat 45 Emmen Chemie Park Delfzijl Oosterhorn 4 Farmsum Holthausen Energy Point Bornholmstraat 41 Groningen Den Ruygen Hoek A4, Den Ruygen Hoek-West Hoofddorp DCB Energy Changing Lane 10 Hoofddorp Kuster Energy Stationsstraat 90 Horst Avia Marees Havenweg 14 Kolhorn Hysolar Greenpoint Morsebaan 1 Nieuwegein Green Planet Pesse Bultinge 2 Pesse TotalEnergies / H2Point Aanwas 4 Roosendaal – Groene Kruisweg 397 Rhoon TotalEnergies De Run 4232 Veldhoven

Ondertussen zijn drie nieuwe locaties in Capelle aan den IJssel, Utrecht en het Zuid-Hollandse Oude-Tonge in een testfase, maar dat zet geen zoden aan de dijk.

Het probleem is dat het voor bedrijven niet interessant is meer waterstoftankstations te bouwen, omdat er maar zo weinig waterstofauto’s rondrijden. Consumenten kopen echter auto’s op waterstof niet, omdat het aantal vullocaties zo schaars is.

Waterstof tanken is erg duur

Een ander probleem is de prijs. Voor een kilo waterstof, waar je gemiddeld zo’n 100 kilometer mee rijdt, betaal je al gauw zo’n 20 euro. Daarmee is het fors duurder dan benzine, diesel, lpg of elektriciteit.

Een toenemend aantal waterstoftankstations gaat dit probleem volgens Erik de Vries, directeur van de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche, niet verhelpen. “De productiekosten voor het maken van groene waterstof zijn hoog en als die kosten omlaag gaan, zal dat ook zichtbaar worden aan de pomp”, vertelt hij in gesprek met vakblad TankPro.

Test met EV, waterstofauto en plug-in hybride

Twijfel je zelf tussen een auto op waterstof en een batterij-elektrische auto? Autovisie helpt je. In een uitgebreide vergeleken we een waterstofauto, batterij-elektrische auto, een EV met batterijwisseltechniek en een plug-in hybride met elkaar. In de meerdelige reportage bespreken we de uitkomsten. Zo lees je welke aandrijfsoort het goedkoopst is, wat het minste tijd kost (laden, tanken of de batterij wisselen) en wat de duurzaamste keuze is.