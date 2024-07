Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de MG Cyberster en het circuit geen vrienden zijn

Dat MG ons op het circuit liet kennismaken met de nieuwe Cyberster, is een inschattingsfout, want de elektrische roadster komt daar niet tot zijn recht. De MG Cyberster is meer GT dan sportwagen.

Plotseling is het acceleratievermogen weg. We komen uit Madgwick Corner, de eerste bocht na start/finish, en willen de Fordwater-knik vol gas nemen, maar computer says no. De aandrijflijn van de MG Cyberster is al na drie rondjes Goodwood Motor Circuit te heet geworden en weigert nog langer te luisteren naar onze rechtervoet. De MG blijft even hangen op 81 mph – zo’n 130 km/h – en zakt daarna langzaam terug.

MG Cyberster perfecte grand tourer?

Dus ja, dit is een beetje een eigen goal van MG, want achteraf gezien was een eerste persintroductie op de openbare weg veel effectiever geweest. De MG Cyberster voelt aan als een perfecte elektrische grand tourer, maar die vermoedens kunnen we op basis van een paar rondjes over het historische Goodwood-circuit niet bevestigen.

Formaat van Jaguar F-Type

Toch zijn we onder de indruk van de Cyberster. Hij heeft de allure van een Jaguar F-type, met een lange ‘motorkap’ en een korte achtersteven. Overeenkomsten met de klassieke roadsters van MG – de MGA, MGB en MG F – zijn er nauwelijks, want met zijn lengte van 4,5 meter is de Cyberster maar liefst 20 centimeter langer dan de huidige BMW Z4.

Drie versies van de MG Cyberster

In China, waar de Cyberster al op de markt is, zijn er drie varianten. De instapper heeft een 314 pk leverende elektromotor op de achteras en komt op zijn 64 kWh-accu maximaal 500 kilometer ver. Let wel, dat is gemeten volgens de Chinese methode, die over het algemeen optimistischer is dan de Europese WLTP-standaard.

Dan is er nog een tweede versie met achterwielaandrijving. Die is 340 pk sterk, gaat in 4,9 tellen naar 100 km/h en zou op zijn 77 kWh-batterij een bereik van 580 kilometer moeten halen.

Het topmodel komt met hetzelfde accupakket 60 kilometer minder ver, maar stelt daar een vermogen tegenover van 544 pk. Dat wordt verdeeld over de voor- en achterwielen en maakt een sprint van 0 naar 100 km/h in 3,2 seconden mogelijk.

Fraai interieur met mooie materialen

Het interieur van de Cyberster, dat je via spectaculaire vleugeldeuren betreedt, past bij zijn premiumambities en is mooi afgewerkt, met veel leer- en alcantara-achtige materialen. MG monteert vier schermen: een verticaal touchscreen op de middenconsole, voor onder meer de klimaatfuncties, en drie displays achter het stuur.

MG Cyberster houdt het niet koel

Wij reden de MG Cyberster met 544 pk en mochten daarmee slechts enkele ronden over het Goodwood Motor Circuit. Wat meteen opvalt, is het enorme sprintvermogen, maar ook het monumentale gewicht van 2.000 kilo, dat doordrukt bij het remmen. y

MG heeft het onderstel van de Cyberster redelijk zacht gelaten. De auto heeft in snelle bochten de neiging tot stuiteren, waarbij hij niet rotsvast in zijn veren gaat liggen, maar heen en weer danst.

Dat de Cyberster geen Porsche Taycan is, bewijst bovendien zijn aandrijflijn, die het, zoals gezegd, niet koel houdt als er extreme prestaties worden gevraagd.

De beperkte ervaring die wij nu met het model hebben opgedaan, hint op veel betere prestaties in de echte wereld. Zijn natuurlijke habitat is niet het circuit, maar de openbare weg.