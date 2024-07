Deel dit: Share App Mail Tweet

Fiat Grande Panda: nieuwe budget-EV zonder gedoe met stekker

In Turijn, op het dak van de voormalig Fiat-fabriek, trekken de Italianen het doek van de hagelnieuwe Fiat Grande Panda. De olijke B-segmenter is te krijgen als mild-hybrid en als volledig elektrische auto. De EV komt overigens met een handige nieuwe feature.

De Fiat Grande Panda vervangt overigens niet de derde generatie Panda die we al sinds 2012 kennen. Dat model zal voortaan door het leven gaan als Panda City. Voor de huidige Panda Cross wordt Pandina de nieuwe roepnaam. Een breed Panda-pallet dus.

Fiat Grande Panda als technisch broertje van ë-C3

De nieuwe Grande Panda staat op het STLA Smart-platform en deelt zijn techniek met de Citroën ë-C3. Zo komt er een mild-hybrid met dezelfde 1,2-liter driecilinder turbomotor die 100 pk levert, maar ook een EV. Bij die laatste tref je een 44 kWh-accupakket in de bodem die een 113 pk sterke elektromotor van stroom voorziet. De actieradius bedraagt 320 kilometer.

Unieke feature maakt einde aan gehannes met stekker

De nieuwe Fiat heeft echter een nieuwe feature die we op zijn Stellantis-broertje niet zagen: een geïntegreerde laadkabel. De spiraalvormige kabel trek je eenvoudig uit de neus en plug je zo in een AC-paal, zonder dat je hem over de grond sleurt. Ideaal! Zo is er altijd een plekje voor de kabel en hoef je niet langer smerige laadkabels in je kofferbak kwijt (een frunk heeft de Grande Panda immers niet). Een Fiat-engineer gaf aan dat het merk deze feature gepatenteerd heeft.

Je kunt de Fiat Grande Panda met of zonder deze optie bestellen. Vooralsnog is er wel één probleem, en dat is dat auto’s mét deze geïntegreerde neusstekker een maximale laadsnelheid van slechts 7 kW halen aan de AC-paal, ook via de nog altijd aanwezige laadpoort aan de zijkant. Vink je de optie niet aan, dan kun je wel tot maximaal 11 kW laden. Fiat is momenteel nog aan het uitvogelen hoe de elektrische auto ook met de ingebouwde stekker de 11 kW kan halen. Aan de snellader haalt de Grande Panda net als de ë-C3 100 kW, wat erg netjes is in dit segment.

Het design van de Fiat Grande Panda zit vol hints naar het verleden, zo laten we je in de video zien. Ook tref je in het hippe interieur enkele geinige easter eggs. Waar we aan boord van de EV helemaal blij van worden, zijn de vele fysieke knoppen. Dat werkt over het algemeen prettiger dan enkel een touchscreen. We zien zelfs twee fysieke knoppen waarmee eenvoudig de verplichte snelheidswaarschuwingen en lane assist-systemen kunnen worden uitgeschakeld. Hulde!

Prijs van de nieuwe Fiat Grande Panda

De nieuwe Fiat maakt eind dit jaar zijn opwachting. Als mild-hybrid mikt Fiat op een prijskaartje onder de 19.000 euro. De elektrische versie zal voor minder dan 25.000 euro op de markt komen. Daarmee vormt hij niet alleen een concurrent voor de ë-C3, maar ook voor de Renault 5, de toekomstige Volkswagen ID.2 en de opmerkelijk rijk uitgeruste (maar laag geprijsde) Dongfeng Box.