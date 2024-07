Deel dit: Share App Mail Tweet

MG laat nieuwe hybride SUV zien met opvallend goede elektrische range

Plug-in hybrides zijn een handig tussenstap tussen een auto op elektriciteit en benzine, helemaal als ze een flinke elektro-actieradius hebben. MG heeft dat in ieder geval begrepen en komt met een nieuwe EHS die tot 120 kilometer elektrisch kan rijden.

Bij MG hebben ze een paar goede marktanalysen in dienst. Want net nu de elektrische auto minder populair wordt, komt het merk met twee nieuwe hybrides. Zo reden we eerder al met de goedkope MG3.

Meer range voor de nieuwe MG EHS

De MG EHS kenden we in Nederland al. Het hart van de auto blijft een 1,5-liter viercilinder benzinemotor. Deze levert nu 142 pk en wordt bijgestaan door een 209 pk elektromotor. De elektro-krachtbron is gekoppeld aan een 24,7 kWh-accupakket, dat is 8,1 kWh meer dan het uitgaande model. Dat resulteert in een actieradius die meer dan verdubbeld is. Met de MG EHS kun je volledig elektrisch tot 120 kilometer rijden.

Verder is het exterieur ook flink aangepakt. De Chinees lijkt duidelijk meer op zijn volledig elektrische broertje, de Marvel R. Vergeleken met de uitgaande EHS is hij 10 centimeter langer en ook de wielbasis is iets gegroeid. Logischerwijs zorgt dit voor meer binnenruimte. Hoeveel is nog onduidelijk.

Roewe RX5 In China wordt een wordt het equivalent van de EHS verkocht onder de naam Roewe RX5. Beide modellen zijn van fabrikant SAIC Motor.

Meer specificaties en prijzen van de MG EHS volgen nog.