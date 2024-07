Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi blaast nieuw leven in klassieker met V16, hier rijdt hij rond

Iedere fabrikant heeft ze wel, conceptmodellen die het nooit tot een productieversie hebben geschopt. Toch blijven sommige in het geheugen van de fabrikant en liefhebbers gegrift. Het is geen schande als dat niet het geval is bij deze Auto Union Type 52. Gelukkig kan Audi er nieuwe herinneringen mee opdoen, want de klassieker met V16 heeft nu ook een modeljaar 2023 en rijdt rond!

Auto Union ontstond door een fusie van Audi, DKW, Wanderer en Horch. De fabrikant werd mede bekend door de legendarische raceauto’s uit de jaren 30. Zelfs als je niets met auto’s hebt, is de kans groot dat het ontwerp van de klassieke Silver Arrow-auto’s je bekend voorkomt. In tal van musea, boeken en films komen de racers voor. Raceauto’s van andere merken die meededen aan de Grand Prix rond de jaren ’30 hadden overigens een soortgelijk design.

Klassiekers van Audi met V16

Tijdens Goodwood worden dit soort auto’s soms afgestoft om een de legendarische heuvelklim te betreden. In onderstaande video hoor je het indrukwekkende geluid van de Grand Prix-auto van Auto Union.

Op de neus waren al de vier ringen te zien van, wat we nu kennen als, Audi. De aandrijflijn van de auto is een V16 met een slagvolume van 4,36 liter. De krachtcentrale levert met behulp van een Roots supercharger 295 pk en 530 Nm aan koppel. De topsnelheid bedraagt 280 km/h.

De Auto Union Type 52

Een minder bekende auto met dezelfde krachtbron aan boord, is dus de Auto Union Type 52. Het moest de snelste auto van zijn tijd worden. Deze conceptauto is nooit in productie gegaan en in 1935 werd het project geëindigd. Tot nu!

Audi gaf historische raceautofabrikant Crosthwaite & Gardner opdracht om het model opnieuw te bouwen. Met behulp van oude schetsen is de klassieker in meer dan een jaar tijd opnieuw opgebouwd.

De krachtbron is niet hetzelfde. Met een slagvolume van 6,0 liter en nog steeds 16 cilinders belooft het een 520 pk sterk orkest te worden. Dit motorblok komt uit de Auto Union Type C uit 1936 en is gekoppeld aan een handgeschakelde open versnellingsbak met vijf verzetten. De topsnelheid? Die is onbekend.

De Auto Union Type 52 met modeljaar 2023 zal aankomend weekend live te zien zijn op Goodwood. Later zullen we ook nog het geluid van deze krankzinnige auto met V16 delen.