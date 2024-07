Deel dit: Share App Mail Tweet

Kia EV3 kan door Nederlandse prijs Volvo EX30 van troon stoten

De Volvo EX30 is de bestverkochte auto van ons land, maar we wisten al dat Kia met de EV3 een geduchte concurrent zou bieden. Door een slimme Nederlandse prijs kan de Koreaan de Chinese Zweed van zijn troon stoten.

Eerder vergeleken we beide auto’s al met elkaar. Nu kunnen we ook de prijzen naast elkaar leggen.

Prijs Kia EV3 in Nederland

De Kia EV3 is er vanaf 36.995 euro. Voor dit geld krijg je een 204 pk sterke elektromotor gekoppeld aan een 58,3 kWh-accupakket. Hiermee kom je volgens de WLTP-meetmethode 429 kilometer ver op een acculading.

Meer actieradius krijg je in het geval van de Long Range. Deze heeft een 81,4 kWh-accupakket. Hiermee komt de C-segmenter 600 kilometer ver. Er is geen versie van de Volvo EX30 die dat overtreft noch evenaart. Voor 20+ kWh aan accucapaciteit extra betaal je 4.500 euro meer. De Long Range kost dus minimaal 49.195 euro in Nederland

Kia EV3 of Volvo EX30

Kijken we dan naar de bestverkochte auto van Nederland, de Volvo EX30, dan ben je voor de instapper meer kwijt. De Volvo-prijslijst begint bij 38.495 euro. Voor dit geld krijg je wel meer vermogen (272 pk), maar wat actieradius betreft lever je flink in. De instap-EX30 heeft op papier een actieradius van 337 kilometer.

Model Prijs (Euro) Vermogen (pk) Accucapaciteit (kWh) Actieradius (km) Kia EV3 Standard Range 36.995 204 58,3 429 Kia EV3 Long Range 49.195 204 81,4 600 Volvo EX30 Single Motor 38.495 272 58,0 337 Volvo EX30 Single Motor Extended Range 42.495 272 69,0 476 Volvo EX30 Performance 50.990 428 69,0 450

Een stap hoger, voor 42.495 euro, koop je de Volvo EX30 met dezelfde 272 pk elektromotor en 476 kilometer aan range middels een 69 kWh-accupakket. Daarboven is de Performance gepositioneerd met 428 pk en hetzelfde accupakket. Met die versie, die 50,990 euro kost, kom je 450 kilometer ver.

Voor welke versie je moet gaan, hangt natuurlijk voor een belangrijk deel van de rijeigenschappen af.